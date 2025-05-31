Тарифи на холодну воду в Україні можуть зрости у 2025 році — що відомо

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для українців ще у 2022 році заморозили деякі тарифи на комунальні послуги, коли влада погодила мораторій на підвищення цін. Тим часом для споживачів вже у 2025 році можуть переглянути вартість однієї з компослуг, на яку не поширюється мораторій.

Так, на сайті Профспілок України з′явився проєкт постанови, у якому пропонується змінити рекомендації уряду щодо тарифів на воду та водопостачання.

Реклама

Читайте також:

Зміни у тарифах на комуналку — що відомо

Як зазначається у документі, мораторій на підвищення цін не поширюється на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, тож у Міністерстві розвитку громад та територій пропонують, щоб міста покривали різницю між розмірами тарифів комунальним підприємствам. Якщо в уряді погодяться з пропозицією, тоді для споживачів зміняться ціни на холодне вопостачання та відведення.

При цьому у проєкті пропонується не змінювати тарифи на на воду та водопостачання та залишити їх для населення на рівні 2022 року.

Які комунальні послуги не можуть дорожчати під час війни

Згідно із Законом № 2479-ІХ, за який народні депутати проголосували у липні 2022 року, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після українці не платитимуть більше за:

послугу з розподілу природного газу

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

постачання теплової енергії та гарячої води.

Нагадаємо, нещодавно газопостачальні компанії показали, якими будуть тарифи на газ у червні. Так, клієнти Нафтогазу платитимуть 7,96 грн за кубометр.

Також ми розповідали, які пільги на оплату житлово-комунальних послуг доступні українцям у 2025 році. Щоб їх оформити, дохід у родині на одну особу не повинен перевищувати 4 240 грн.