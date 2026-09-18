Економія на побутовій хімії: як платити менше за товар

Жінка миє посуд. Фото: magnific.com

Побутова хімія регулярно забирає частину сімейного бюджету, однак під час покупки споживачі часто порівнюють лише ціну упаковки. Насправді товар за 600 грн може бути вигіднішим за упаковку за 400 грн, якщо в ньому більше продукції або вона розрахована на більшу кількість використань. Ціну варто перераховувати на однакову одиницю.

Новини.LIVE порівняли актуальні ціни в онлайн-каталозі супермаркету на пральний порошок, капсули для прання, засоби для миття посуду та інші товари побутової хімії.

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Порошок варто порівнювати за ціною 1 кг

Наприклад, упаковка прального порошку за 599 грн може містити 5 кг засобу. У такому випадку кілограм коштує 119,80 грн.

Для порівняння, порошок за 459 грн у пачці 3,4 кг коштує близько 135 грн за 1 кг. Варіант за 609 грн за 4,05 кг — приблизно 150 грн за кілограм, а упаковка за 429 грн вагою 2,7 кг — близько 159 грн за 1 кг.

Тобто нижча ціна на полиці не обов'язково означає нижчу витрату для покупця.

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Капсули потрібно рахувати за одне прання

З капсулами принцип ще простіший: ціну упаковки потрібно поділити на кількість капсул.

Якщо 33 капсули коштують 299 грн, одна обійдеться приблизно у 9,06 грн. У пачці з 30 капсулами за 499 грн одна капсула коштує близько 16,63 грн.

Ще один варіант — 10 капсул за 199 грн. Тут вартість одного прання становить 19,90 грн.

Різниця між 9,06 грн і 19,90 грн становить 10,84 грн за одне використання. Якщо умовно прати 10 разів на місяць, різниця становитиме 108,40 грн на місяць або близько 1 300 грн на рік.

Водночас фактична витрата залежить від рекомендацій виробника, завантаження пральної машини та режиму прання, тому кількість використань для різних засобів не завжди можна прирівнювати.

Засіб для посуду треба переводити в однаковий об'єм

Для рідких засобів зручніше рахувати ціну за 1 літр.

Наприклад, засіб для миття посуду за 179 грн об'ємом 1,35 л коштує близько 132,59 грн за літр. У пляшці 450 мл за 58,99 грн ціна становить приблизно 131,09 грн за літр.

Різниця між цими двома варіантами невелика, хоча ціни за упаковку відрізняються суттєво.

Якщо ж товар вказаний у грамах, його потрібно порівнювати з іншими товарами, ціна яких також розраховується за вагу. Наприклад, упаковка 460 г за 24,99 грн — це близько 54,33 грн за кілограм, а 500 г за 42,99 грн — приблизно 85,98 грн за кілограм.

Порівнювати ціну за літр із ціною за кілограм напряму некоректно — спочатку потрібно привести товари до однакової одиниці виміру.

Велика упаковка не завжди означає економію

Розмір упаковки також не варто сприймати як автоматичну ознаку вигідної покупки. Велика пачка може мати вищу ціну за кілограм, ніж менша.

Тому перед покупкою варто дивитися не тільки на кількість товару в упаковці, а й на розрахунок ціни за кілограм, літр або одну одиницю.

На що дивитися на ціннику

Для прального порошку варто перевіряти ціну за 1 кг. Для рідкого засобу — вартість 1 літра. Для капсул — ціну однієї капсули, а якщо виробник зазначає кількість циклів, можна додатково оцінити вартість одного використання. Для засобів у грамах — ціну за 1 кг, а для рідин у мілілітрах — за 1 літр.

Під час акції краще дивитися не на відсоток знижки, а на кінцеву ціну одиниці товару. Саме вона показує, скільки покупець фактично платить за однакову кількість продукції.

Як швидко перевірити вигідність покупки

Формула проста: ціну упаковки потрібно поділити на її вагу, об'єм або кількість одиниць.

Наприклад:

599 грн ÷ 5 кг = 119,80 грн за 1 кг.

299 грн ÷ 33 капсули = 9,06 грн за одну капсулу.

179 грн ÷ 1,35 л = 132,59 грн за 1 літр.

Такий розрахунок займає кілька секунд і дозволяє порівнювати товари незалежно від розміру упаковки.

Ціни у прикладах взяті з онлайн-каталогу продавця та можуть змінюватися залежно від магазину, міста, наявності товару та умов акції. Розрахунки наведені для пояснення принципу порівняння, а не для реклами конкретних товарів або торговельних мереж.

Раніше Новини.LIVE писали, чому акції в супермаркетах не завжди допомагають заощадити. Навіть помітна знижка на ціннику не гарантує, що товар справді коштує дешевше. Перед покупкою важливо порівнювати кінцеву ціну та кількість продукції в упаковці.

Також Новини.LIVE розповідали, де українці переплачують за комфорт під час покупок і користування послугами. Окремі додаткові витрати можуть здаватися незначними для сімейного бюджету. Проте регулярні платежі поступово збільшують загальну суму витрат.