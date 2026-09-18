Экономия на бытовой химии: как платить меньше за товар

Женщина моет посуду. Фото: magnific.com

Бытовая химия регулярно отнимает часть семейного бюджета, однако при покупке потребители часто сравнивают только цену упаковки. На самом деле товар за 600 грн может оказаться выгоднее, чем упаковка за 400 грн, если в ней больше продукции или она рассчитана на большее количество применений. Цену стоит пересчитывать на одинаковую единицу.

Новини.LIVE сравнили актуальные цены в онлайн-каталоге супермаркета на стиральный порошок, капсулы для стирки, средства для мытья посуды и другие товары бытовой химии.

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Стиральный порошок следует сравнивать по цене за 1 кг

Например, упаковка стирального порошка за 599 грн может содержать 5 кг средства. В таком случае килограмм стоит 119,80 грн.

Для сравнения: порошок за 459 грн в упаковке весом 3,4 кг стоит около 135 грн за 1 кг. Вариант за 609 грн за 4,05 кг — примерно 150 грн за килограмм, а упаковка за 429 грн весом 2,7 кг — около 159 грн за 1 кг.

То есть более низкая цена на полке не обязательно означает меньшие расходы для покупателя.

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Капсулы нужно рассчитывать на одну стирку

С капсулами принцип ещё проще: цену упаковки нужно разделить на количество капсул.

Если 33 капсулы стоят 299 грн, одна обойдется примерно в 9,06 грн. В пачке из 30 капсул за 499 грн одна капсула стоит около 16,63 грн.

Еще один вариант — 10 капсул за 199 грн. Здесь стоимость одной стирки составляет 19,90 грн.

Разница между 9,06 грн и 19,90 грн составляет 10,84 грн за одно использование. Если условно стирать 10 раз в месяц, разница составит 108,40 грн в месяц или около 1 300 грн в год.

В то же время фактический расход зависит от рекомендаций производителя, загрузки стиральной машины и режима стирки, поэтому количество использований для разных средств не всегда можно сравнивать.

Средство для мытья посуды нужно пересчитывать в одинаковый объем

Для жидких средств удобнее рассчитывать цену за 1 литр.

Например, средство для мытья посуды за 179 грн объемом 1,35 л стоит около 132,59 грн за литр. В бутылке объемом 450 мл по цене 58,99 грн цена составляет примерно 131,09 грн за литр.

Разница между этими двумя вариантами невелика, хотя цены за упаковку существенно отличаются.

Если же товар указан в граммах, его нужно сравнивать с другими товарами, цена которых также рассчитывается по весу. Например, упаковка 460 г за 24,99 грн — это около 54,33 грн за килограмм, а 500 г за 42,99 грн — примерно 85,98 грн за килограмм.

Сравнивать цену за литр с ценой за килограмм напрямую некорректно — сначала нужно привести товары к одинаковой единице измерения.

Большая упаковка не всегда означает экономию

Размер упаковки также не стоит воспринимать как автоматический признак выгодной покупки. Большая упаковка может иметь более высокую цену за килограмм, чем меньшая.

Поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на количество товара в упаковке, но и на расчет цены за килограмм, литр или одну единицу.

На что обращать внимание на ценнике

Для стирального порошка стоит проверять цену за 1 кг.

Для жидкого средства — стоимость 1 литра.

Для капсул — цену одной капсулы, а если производитель указывает количество циклов, можно дополнительно оценить стоимость одного использования.

Для средств в граммах — цену за 1 кг, а для жидкостей в миллилитрах — за 1 литр.

Во время акции лучше смотреть не на процент скидки, а на конечную цену единицы товара. Именно она показывает, сколько покупатель фактически платит за одинаковое количество продукции.

Как быстро проверить выгодность покупки

Формула проста: цену упаковки нужно разделить на ее вес, объем или количество единиц.

Например:

599 грн ÷ 5 кг = 119,80 грн за 1 кг.

299 грн ÷ 33 капсулы = 9,06 грн за одну капсулу.

179 грн ÷ 1,35 л = 132,59 грн за 1 литр.

Такой расчет занимает несколько секунд и позволяет сравнивать товары независимо от размера упаковки.

Цены в примерах взяты из онлайн-каталога продавца и могут меняться в зависимости от магазина, города, наличия товара и условий акции.

Ранее Новини.LIVE писали, почему акции в супермаркетах не всегда помогают сэкономить. Даже заметная скидка на ценнике не гарантирует, что товар действительно стоит дешевле. Перед покупкой важно сравнивать конечную цену и количество продукции в упаковке.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцы переплачивают за комфорт во время покупок и пользования услугами. Отдельные дополнительные расходы могут казаться незначительными для семейного бюджета. Однако регулярные платежи постепенно увеличивают общую сумму расходов.