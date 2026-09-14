Онлайн-сервіси та доставка: за що українці платять зайві гроші

Таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Українці дедалі частіше платять не лише за товар чи поїздку, а й за зекономлений час. Доставка додому, кур’єр, поштомат, таксі замість громадського транспорту та платні онлайн-сервіси дозволяють уникати черг і зайвих поїздок, але збільшують витрати. Часто кілька гривень за зручність непомітно перетворюються на сотні гривень щомісяця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Deloitte Ukraine.

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Платимо за те, щоб не їхати у відділення

Один із найпомітніших прикладів — доставка посилок кур’єром. Якщо людина готова самостійно забрати відправлення з відділення або поштомата, вона може уникнути додаткової плати за доставку до дверей.

У Нової пошти з 13 квітня 2026 року доставка посилки до 2 кг у межах міста коштує 70 грн, до 10 кг — 115 грн, а до 30 кг — 180 грн. Окремо кур’єрська доставка або забір посилки коштує 50 грн.

Тобто за невелику посилку людина фактично платить додатково за те, щоб не витрачати час на дорогу до відділення. Якщо замовляти кур’єра кілька разів на місяць, така зручність уже стає окремою статтею витрат.

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Водночас доставка у поштомат також не завжди є безкоштовною. За актуальною інформацією Нової пошти, для відправлень у поштомат передбачена доплата 10 грн за кожне місце.

На перший погляд це невелика сума. Проте для людини, яка регулярно отримує багато замовлень, навіть 10–20 грн за кожну посилку протягом року можуть перетворитися на сотні гривень.

Поштомат: зручність за доплату

Поштомат став компромісом між відділенням і доставкою до дверей. Людина не залежить від черги та графіка роботи оператора і може забрати посилку у зручний момент.

Попит на такий формат зростає. За даними Deloitte Ukraine, 35% опитаних заявили, що почали частіше користуватися поштоматами та кур’єрською доставкою. Загалом 96% українців хоча б іноді користуються поштовими послугами.

Мережа поштоматів також активно розширюється. У першому півріччі 2026 року група NOVA встановила 3 880 нових поштоматів в Україні.

Для гаманця головне правило тут просте: перед оформленням замовлення варто порівняти кінцеву суму доставки у відділення, поштомат і кур’єром. Якщо різниця становить 10–50 грн, споживач фактично сам обирає, скільки готовий заплатити за економію часу.

Таксі замість транспорту

Таксі — ще один спосіб купити собі час. Поїздка, яка громадським транспортом може зайняти 40–60 хвилин, іноді скорочується до 15–25 хвилин. Однак ця різниця має конкретну ціну.

Близько 40% українців сприймають таксі як звичний спосіб пересування, водночас для 29% користувачів головним критерієм під час вибору сервісу є саме вартість поїздки.

Особливо відчутною переплата стає у години високого попиту, коли вартість поїздки може бути вищою за звичайну. У такій ситуації споживач фактично платить не лише за кілометри, а й за доступність автомобіля саме зараз.

Тому для регулярних поїздок варто рахувати не ціну однієї поїздки, а місячну суму. Наприклад, навіть 100 грн додаткових витрат на кожну з десяти поїздок — це вже 1 000 грн на місяць.

Онлайн-сервіси: платимо за те, щоб не витрачати час на пошук

Ще одна категорія витрат — різноманітні онлайн-сервіси та платні функції. Це можуть бути сервісні збори, платна доставка, підписки або комісії за додаткові можливості.

Сам факт, що послуга доступна онлайн, не означає, що вона дешевша. Споживач може заплатити за швидше оформлення, відсутність черги, доставку або доступ до додаткового функціоналу.

Показовим є випадок із сервісом BlaBlaCar. Після рекомендацій Антимонопольного комітету компанія у 2025 році знизила максимальний ліміт сервісного збору на 13%. За оцінкою компанії, це мало забезпечити користувачам економію близько 5 млн грн на рік.

Це показує, що невеликий сервісний збір при великій кількості користувачів може формувати значні витрати для споживачів.

Чому українці все одно готові платити

Попри прагнення економити, зручність залишається важливою частиною споживчої поведінки. Deloitte Ukraine зазначає, що у 2025 році українці частіше купували онлайн, користувалися доставкою та поштоматами.

Водночас українці стали уважніше ставитися до власних витрат. За даними Kantar, 74% споживачів уже відмовилися від частини покупок, які ще рік тому вважали звичними, а понад 70% пишаються, коли їм вдається купити вигідно.

Тому платити за комфорт українці готові, але дедалі частіше порівнюють його вартість із реальною користю.

Як не переплачувати за економію часу

Найпростіший спосіб контролювати такі витрати — рахувати не тільки ціну товару або послуги, а повну суму замовлення.

Перед оплатою варто перевірити:

чи є безкоштовна доставка при певній сумі замовлення;

скільки коштує доставка у відділення, поштомат і кур’єром;

чи не входить сервісний збір в остаточну суму автоматично;

чи дійсно таксі економить достатньо часу порівняно з громадським транспортом;

які платні підписки продовжуються автоматично;

скільки за місяць витрачається саме на послуги "за зручність".

У результаті головна переплата часто виникає не через одну велику покупку, а через десятки невеликих платежів. 10 грн за поштомат, 50 грн за кур’єра, додаткова комісія за сервіс чи кілька сотень гривень на таксі можуть здаватися несуттєвими окремо, але разом формують помітну суму.

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