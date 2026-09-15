Знижки та акції в супермаркетах: як не втратити гроші на "вигоді"

Жінка купує продукти в супермаркеті. Фото: magnific.com

Похід до супермаркету може коштувати дорожче не через великі покупки, а через десятки невеликих рішень. Нарізка замість бруска, менша упаковка, готовий салат, акційний товар або покупка біля каси — кожна така дрібниця здається незначною, але за місяць може додати до чека сотні гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на InfoWoman.

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Нарізаний сир може виявитися дорожчим

Один із найпростіших способів переплатити — обрати зручніший формат упаковки. Наприклад, у каталозі NOVUS сир "Комо Голландія" 45% у нарізці вагою 150 г коштував 96,99 грн. У перерахунку на кілограм це приблизно 646,60 грн.

Той самий сир у бруску вагою 185 г коштував 99,99 грн. Це близько 540,49 грн за кілограм.

Тобто різниця становить понад 106 грн на кожному кілограмі. На рівні однієї упаковки її майже непомітно: нарізка навіть коштує трохи дешевше. Але якщо регулярно купувати по 200 г такого сиру на тиждень, вибір дорожчого формату може давати близько 21 грн переплати щотижня.

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За рік це вже понад 1 100 грн.

Тому порівнювати варто не лише ціну упаковки, а насамперед вартість 100 г або кілограма.

Ціна за 100 грамів показує, який товар справді дешевший

Це особливо важливо, коли на полиці стоять упаковки різної ваги. Наприклад, одна пачка може коштувати 70 грн, а інша — 120 грн. На перший погляд перша здається вигіднішою.

Але якщо в ній 300 г, то кілограм коштуватиме близько 233 грн. Якщо у другій упаковці 700 г, її ціна за кілограм становитиме приблизно 171 грн.

Тобто дорожча пачка фактично обходиться дешевше.

Саме тому під час покупки варто дивитися на ціну за кілограм, літр або 100 г. Це допомагає порівнювати сир, ковбасу, каву, крупи, горіхи, солодощі, побутову хімію та інші товари, які продаються у різних форматах.

Маленька упаковка може приховувати вищу ціну

Ще одна проблема — звичний вигляд упаковки. Покупець може пам'ятати, що певний товар завжди продавався у пачці приблизно такого самого розміру, і автоматично орієнтуватися на знайому ціну.

Однак вага може бути іншою.

Держпродспоживслужба звертає увагу, що на полицях можна зустріти, наприклад, пачки крупи або цукру вагою 850 г замість звичного кілограма. Якщо фактичну вагу правильно вказано на упаковці, це саме по собі не є порушенням. Водночас споживачеві радять уважно перевіряти маркування перед покупкою.

Різниця стає помітною, якщо перевести ціну на кілограм.

Наприклад, пачка вагою 850 г за 100 грн фактично коштує близько 117,65 грн за кілограм. Якщо кілограмовий аналог коштує 110 грн, покупець заплатить менше саме за одиницю продукту, хоча його упаковка дорожча.

Тому правило просте: спочатку дивитися на вагу, а вже потім на ціну пачки.

Готовий салат: зручність теж має свою ціну

Ще одна стаття витрат — готова кулінарія.

Наприклад, у "Сільпо" зараз можна зустріти готовий грецький салат у фасовці 100 г за 46,90 грн, а окремі пропозиції продаються зі знижкою.

Для звичайного покупця 46,90 грн за невелику упаковку може не виглядати великою сумою. Але в перерахунку на кілограм це вже 469 грн.

Якщо взяти 300 г такого салату, витрати становитимуть близько 141 грн. Дві такі покупки на тиждень — це приблизно 282 грн.

За чотири тижні виходить близько 1 128 грн.

При цьому готовий салат не можна називати "невигідним" автоматично. Покупець платить не лише за овочі, а й за приготування, фасування та економію власного часу. Але якщо людина хоче скоротити продуктові витрати, саме такі покупки варто рахувати окремо.

Маленька покупка біля каси може коштувати понад 5 тисяч гривень на рік

Ще одна непомітна стаття витрат — товари, які не планували купувати.

Шоколадка, напій, снек або інший недорогий товар за 20–30 грн здається дрібницею. Але значення має не одна покупка, а те, як часто вона повторюється.

Якщо додатково витрачати 30 грн чотири рази на тиждень, виходить:

30 грн × 4 = 120 грн на тиждень.

За місяць це близько 480 грн, а за рік — понад 5 700 грн.

Тобто звичка регулярно класти у кошик щось "недороге" може забрати з бюджету суму, за яку можна було б оплатити кілька великих покупок або частину комунальних витрат.

Акційний цінник не завжди означає економію

Яскравий напис "знижка", "1+1", "-30%" або "вигідна ціна" автоматично привертає увагу. Але сама наявність акції ще не означає, що покупець витратить менше.

Експерт Максим Несміянов у матеріалі InfoWoman звертав увагу, що яскравий цінник не гарантує реальної вигоди. Економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький також зазначав, що магазини можуть встановлювати різну маржу для різних категорій товарів.

Тому перед акційною покупкою варто перевірити три речі:

яка ціна товару без акції;

скільки коштує 100 г, кілограм або літр;

чи потрібна взагалі така кількість товару.

Якщо людина купує дві упаковки замість однієї лише тому, що друга нібито вигідніша, витрати не зменшуються.

Цінник і каса: різницю не варто залишати без уваги

Окрема ситуація — коли на полиці вказана одна ціна, а під час розрахунку пробивається інша.

У такому випадку покупцеві варто сфотографувати цінник, зберегти чек і звернутися до адміністрації магазину. Якщо питання не вирішується, споживач може звернутися до Держпродспоживслужби.

Саме тому фото цінника перед оплатою може бути корисним, особливо якщо товар купують за акційною ціною або його вартість істотно відрізняється від звичної.

Скільки можуть забрати такі дрібниці за рік

Окремо кожна з цих витрат не виглядає критичною. Але разом сума стає відчутною.

Наприклад, якщо покупець щотижня:

переплачує близько 21 грн через дорожчий формат сиру;

витрачає 120 грн на незаплановані дрібні покупки;

двічі купує по 300 г готового салату приблизно за 141 грн;

то лише ці три звички дають близько 423 грн додаткових витрат на тиждень.

За чотири тижні це приблизно 1 692 грн, а за рік — понад 22 тис. грн.

Це не означає, що всі 22 тис. грн є буквально "переплатою": готовий салат, наприклад, людина може свідомо купувати заради економії часу. Але такий розрахунок показує, наскільки сильно на продуктовий бюджет впливають невеликі регулярні рішення.

Як не переплачувати в супермаркеті

Щоб зменшити чек, не обов'язково відмовлятися від улюблених продуктів. Часто достатньо змінити кілька звичок.

Перед покупкою варто:

порівнювати ціну за 100 г, кілограм або літр, а не лише вартість упаковки;

перевіряти вагу продукту;

порівнювати однакові товари у різних форматах;

не брати зайвий товар лише через напис "акція";

перед касою переглядати кошик і прибирати те, що не планували купувати;

перевіряти, чи відповідає ціна на касі ціні на ціннику.

Найбільша економія в супермаркеті часто починається не з відмови від дорогих продуктів, а з уважнішого вибору між двома товарами, які на перший погляд здаються майже однаковими.

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