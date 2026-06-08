Цены на АЗС могут взлететь: эксперт предупредил о дизеле по 95 грн

Автозаправка, автомобиль. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским водителям советуют готовиться к серьезному подорожанию на АЗС в конце лета. При худшем развитии событий стоимость дизельного топлива может взлететь до 90-95 гривен за литр.

Об этом в эфире Ранок.LIVE предупредил топливный эксперт и основатель группы компаний "Prime" Дмитрий Леушкин.

По его прогнозам, главным триггером для паники на заправках станут геополитические факторы. Отечественные сети полностью зависят от импорта, поэтому любые мировые колебания долетают до наших заправок очень быстро. Ситуация меняется буквально ежедневно из-за новых энергетических рисков.

Обострение между Ираном и Израилем уже заставило крупных оптовиков пересмотреть свои прайсы. Если на прошлой неделе нефть еще проседала до 92,2 доллара, то сейчас цена резко прыгнула вверх. Но тренд на снижение должен остаться, хотя темпы существенно замедлятся.

Когда ждать дизель по 95 гривен

Временное затишье на заправках закончится с началом осеннего сезона. Главный топливный удар эксперты прогнозируют на август и сентябрь.

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По словам Дмитрия Леушкина, избежать кризиса не удастся из-за глобальных проблем с логистикой.

"Если не решится вопрос с Ормузским проливом, вернемся к тем ценам, которые уже видели. По жесткому сценарию — до 90-95 грн за литр дизеля", - предупредил эксперт.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что цены на семена подсолнечника в Украине пошли вниз из-за сокращения количества покупателей и уменьшения активности перерабатывающих заводов. Такая тенденция сохранится в течение всего июня.

Также Новини.LIVE писали, как изменились цены на фрукты. Больше всего подорожали лимоны, которые прибавили почти 30% и сейчас стоят в среднем более 176 грн за килограмм, а также виноград, который подорожал примерно на 13% из-за меньшего предложения на рынке. В то же время клубника, апельсины, бананы и украинские яблоки стали доступнее благодаря увеличению импорта и сезонным факторам.