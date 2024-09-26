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Ціни на оренду житла змінились — де платять більше на 7,6 тис. грн

26 вересня 2024 10:29
Ксенія Симонова - Редактор
Оренда квартир у 2024 році — де ціни злетіли на 7,6 тис. грн
Ключі в руках. Фото: bigkyiv
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні на ринку нерухомості під час війни зростають ціни на оренду житла. Така динаміка притаманна для порівняно "безпечних" регіонів, зокрема для Києва, де вартість з початку року підскочила на майже 50%.

Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.

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Як змінились ціни на оренду квартир у столиці

За інформацією сайту, за останні пів року оренда квартир у Києві  подорожчала майже на 7,6 тис. гривень (враховується вартість загалом всього житла на ринку, не враховуючи кількість кімнат).

 

оренда квартир 2024
Графіка. Джерело: M2bomber

Якщо шість місяців тому у середньому коштувала 15,91 тис. гривень, то нині 23,5 тис. гривень. Таким чином, орендарям столичного житла необхідно платити більше на 47,7%.

За місяць вартість оренди житла у Києві зросла на 200 грн (на 0,8%), тоді як за рік — на 6 тис. гривень (на 34,7%).

Яка вартість оренди різних квартир

Однокімнатні квартири найчастіше коштують 15,2 тис. гривень (частка 16,4% від всіх оголошень), трохи менше пропозицій за 20 тис. гривень (10,4%) та 12,8 тис. гривень (7,5%).

Вартість оренди двокімнатних квартир у Києві — найчастіше 20,4 тис. гривень (частка у 11,6% всіх оголошень), менш популярні ціни у 18 тис. гривень та 28,8 тис. гривень (по 9,3%).

 

оренда квартир 2024
Графіка. Джерело: M2bomber

Ціна оренди трикімнатних квартир — найчастіше 46 тис. гривень (частка 8%). 

Традиційно у різних районах оренда квартир коливається від середніх 12,5 тис. до 29,46 тис. гривень. Різниця між найдорожчою та найдешевшою пропозицією сягає 16,96 тис. гривень.

Найбюджетніше житло у таких районах:

  • Деснянський район — 12,5 тис. гривень;
  • Святошинський район — 14 тис. гривень;
  • Оболонський район — 17 тис. гривень;
  • Дарницький район — 18 тис. гривень.

Найдорожча оренда в столиці:

  • Печерський район — 29,46 тис. гривень;
  • Подільський район — 28 тис. гривень;
  • Дніпровський район — 27,97 тис. гривень;
  • Шевченківський район — 27,5 тис. гривень;
  • Голосіївський район — 26,96 тис. гривень;
  • Солом'янський район — 23 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні змінились правила урядової програми пільгової іпотеки "єОселя". Завдяки змінам отримати житло стало ще простіше.

Також ми писали, що українцям доступна грошова допомога за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) на оренду житла. Такі виплати надають на пів року у двох регіонах.

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