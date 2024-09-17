Компенсації за оренду — де діє програма для переселенців у 2024 році

Ключі від житла. Фото: Unsplush

Українцям доступна грошова допомога за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) на оренду житла. Такі виплати надають на пів року у двох регіонах.

Про це повідомляє Благодійний Фонд "Право на захист".

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Зазначається, що БФ "Право на захист" за підтримки ГФУ здійснює збір даних на надання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році.

"Увага! Встигніть подати заявку для отримання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році! Підтримка передбачає відшкодування вартості оренди впродовж шести місяців", — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізовують:

у м. Вінниця, Вінницькій області;

у м. Дніпро, Дніпропетровській області.

Громадяни мають заповнити анкету, що є обов'язковим етапом подання заявки.

Джерело: БФ "Право на захист"

Зможуть отримати допомогу:

внутрішньо переміщені особи, які проживають у місцях тимчасового проживання і зможуть надалі оплачувати оренду житла, коли закінчиться програма;

проживають в місцях тимчасового проживання чи орендованому житлі і загрожує виселення;

новоприбулі переселенці (до одного року в момент реєстрації у проєкті), які не хочуть проживати у місцях тимчасового проживання.

Також необхідно належати до категорій вразливості. Детально про умови програми можна дізнатися за посиланням.



Також діє інформаційна підтримка за номером:

0 800 750 104.

"Згідно з умовами програми ви зможете протягом пів року отримувати грошову допомогу на оренду житла. Витрачатися допомога має виключно на оренду, що потрібно буде підтвердити документами. Протягом участі в програмі здійснюватимуться візити до орендованого житла", — додали у фонді.

Що ще варто знати

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