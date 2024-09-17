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Грошові компенсації за оренду житла у 2024 році — умови програми

17 вересня 2024 13:13
Ксенія Симонова - Редактор
Компенсації за оренду — де діє програма для переселенців у 2024 році
Ключі від житла. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям доступна грошова допомога за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) на оренду житла. Такі виплати надають на пів року у двох регіонах.

Про це повідомляє Благодійний Фонд "Право на захист".

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Зазначається, що БФ "Право на захист" за підтримки ГФУ здійснює збір даних на надання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році.

"Увага! Встигніть подати заявку для отримання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році! Підтримка передбачає відшкодування вартості оренди впродовж шести місяців", — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізовують:

  • у м. Вінниця, Вінницькій області;
  • у м. Дніпро, Дніпропетровській області.

Громадяни мають заповнити анкету, що є обов'язковим етапом подання заявки.

 

допомога українцям
Джерело: БФ "Право на захист"

Зможуть отримати допомогу:

  • внутрішньо переміщені особи, які проживають у місцях тимчасового проживання і зможуть надалі оплачувати оренду житла, коли закінчиться програма;
  • проживають в місцях тимчасового проживання чи орендованому житлі і загрожує виселення;
  • новоприбулі переселенці (до одного року в момент реєстрації у проєкті), які не хочуть проживати у місцях тимчасового проживання.

Також необхідно належати до категорій вразливості. Детально про умови програми можна дізнатися за посиланням.
 
Також діє інформаційна підтримка за номером:

  •  0 800 750 104.

"Згідно з умовами програми ви зможете протягом пів року отримувати грошову допомогу на оренду житла. Витрачатися допомога має виключно на оренду, що потрібно буде підтвердити документами. Протягом участі в програмі здійснюватимуться візити до орендованого житла", — додали у фонді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році держава продовжує виплачувати соціальні стипендії юним громадянам. Відомо, хто має право на такі виплати та які суми передбачені.

Також ми писали, що українці можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка" на дітей, які постраждали від війни. Йдеться про отримання малюками фізичних ушкоджень внаслідок бойових дій.

ООН фінансова допомога гроші оренда матеріальна допомога компенсація

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