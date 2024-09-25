Іпотека "єОселя" — правила програми знову змінили

Ключі від житла. Фото: ukrainianingermany.de

В Україні змінились правила урядової програми пільгової іпотеки "єОселя". Завдяки змінам отримати житло стало ще простіше.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Серед ключових змін, які особливо будуть відчутні для громадян, які втратили власне житло внаслідок бойових дій:

першим внеском на купівлю житла за програмою "єОселя" може стати сертифікат "єВідновлення";

надається право придбати житло за програмою "єОселя", навіть якщо вже брали участь в інших держпрограмах (стосується українців, у яких будинки зруйновані чи залишились на окупованій території).

"Ці та інші зміни до програми, передбачає постанова Кабінету Міністрів № 939, більшість пунктів якої набрала чинності 19 вересня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

З-поміж інших основних змін:

купити нерухомість зі списку пам’яток архітектури за допомогою "єОселі" стало неможливо;

є змога придбати майнові права на приватні будинки під час будівництва;

протягом десяти років базова відсоткова ставка становитиме 3% або 7% річних (залежно від категорії учасника), а надалі — 6% і 10% відповідно.

Також з 19 жовтня молодь до 25 років матиме право отримати іпотеку із першим внеском не від 20%, а від 10%.

Програму реалізує Міністерство економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

"Програма доступного кредитування житла "єОселя" — одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським", — додали у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям розповіли, без яких документів не вдасться самостійно законно продати нерухомість у 2024 році. Без послуг спеціальних агентств можна обійтися, знаючи певні правила та особливості.

Також ми писали, що очікується зростання цін на нерухомість — до кінця 2024 року ціни можуть зрости на 7-10%. Найбільше подорожчання припаде на період осені-зими 2024-2025 років.