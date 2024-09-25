Іпотека "єОселя" — правила програми знову змінили

Пільгова іпотека "єОселя" стала доступнішою — нові правила
В Україні змінились правила урядової програми пільгової іпотеки "єОселя". Завдяки змінам отримати житло стало ще простіше.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Нові правила програми "єОселя"
Серед ключових змін, які особливо будуть відчутні для громадян, які втратили власне житло внаслідок бойових дій:
- першим внеском на купівлю житла за програмою "єОселя" може стати сертифікат "єВідновлення";
- надається право придбати житло за програмою "єОселя", навіть якщо вже брали участь в інших держпрограмах (стосується українців, у яких будинки зруйновані чи залишились на окупованій території).
"Ці та інші зміни до програми, передбачає постанова Кабінету Міністрів № 939, більшість пунктів якої набрала чинності 19 вересня 2024 року", — йдеться у повідомленні.
З-поміж інших основних змін:
- купити нерухомість зі списку пам’яток архітектури за допомогою "єОселі" стало неможливо;
- є змога придбати майнові права на приватні будинки під час будівництва;
- протягом десяти років базова відсоткова ставка становитиме 3% або 7% річних (залежно від категорії учасника), а надалі — 6% і 10% відповідно.
Також з 19 жовтня молодь до 25 років матиме право отримати іпотеку із першим внеском не від 20%, а від 10%.
Програму реалізує Міністерство економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
"Програма доступного кредитування житла "єОселя" — одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським", — додали у відомстві.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українцям розповіли, без яких документів не вдасться самостійно законно продати нерухомість у 2024 році. Без послуг спеціальних агентств можна обійтися, знаючи певні правила та особливості.
Також ми писали, що очікується зростання цін на нерухомість — до кінця 2024 року ціни можуть зрости на 7-10%. Найбільше подорожчання припаде на період осені-зими 2024-2025 років.
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