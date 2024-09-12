На первинному ринку дорожчає нерухомість — яка причина

Новобудова в Запоріжжі. Фото: УНІАН

В Україні очікується зростання цін на нерухомість через підвищення інфляції до 7,5% у серпні. Прогнозується, що до кінця 2024 року ціни можуть зрости на 7-10%, а найбільше подорожчання очікується в період осені-зими 2024-2025 років.

Про це розповів девелопер Олег Приходько.

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Зростання вартості нерухомості на первинному ринку зокрема відбудеться через кілька факторів, зокрема:

підвищення цін на будівельні матеріали;

зростання витрат на будівництво нових об'єктів.

"На вторинному ринку можемо побачити короткочасний спалах і зростання попиту на житло, особливо в сегменті готових до заселення квартир, оскільки покупці намагатимуться зафіксувати ціни до можливого подальшого зростання. Водночас ризик підвищення вартості кредитів через інфляцію може вплинути на зниження активності серед тих, хто планував придбання житла за іпотекою", — повідомив Приходько.

Загалом, як зазначив він, до кінця 2024 року ціни на нерухомість можуть зрости на рівні інфляційного росту, тобто на 7-10%. Однак, за словами Приходька, війна приносить додаткові ризики для ринку нерухомості. Зокрема, з'являються фактори, які значно впливають на поведінку інвесторів та покупців:

Інвестори стають більш обережними щодо вкладень у нове будівництво, особливо в регіонах, що перебувають під загрозою воєнних дій.

Це може уповільнити темпи введення нових об'єктів в експлуатацію, що, у свою чергу, підтримуватиме високі ціни на вже існуючі житлові комплекси.

Споживачі віддають перевагу безпечнішим варіантам, зокрема, житлу в регіонах, які вважаються відносно безпечними. Це веде до переорієнтації попиту на певні міста чи райони, що може спричинити нерівномірне зростання цін по країні.

"Загалом під час війни ситуація на ринку залишається нестабільною, і основні фактори, які впливатимуть на ринок восени та взимку 2024-2025 років, — це економічна невизначеність, зростання вартості життя та безпекові ризики, пов'язані з бойовими діями", — сказав фахівець.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український маркетплейс нерухомості Dim.Ria провів аналіз змін на ринку нерухомості станом на кінець літа 2024 року. У серпні середня вартість квадратного метра трохи знизилася майже в усіх областях України.

Ми також писали, що ціни на ринку нерухомості в Україні продовжують зростати. Зокрема, на початку вересня змінилась вартість оренди квартир у Києві.