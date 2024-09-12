Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на нерухомість в Україні — на скільки здорожчає житло в 2024 році arrow

Ціни на нерухомість в Україні — на скільки здорожчає житло в 2024 році

12 вересня 2024 12:21
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
На первинному ринку дорожчає нерухомість — яка причина
Новобудова в Запоріжжі. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні очікується зростання цін на нерухомість через підвищення інфляції до 7,5% у серпні. Прогнозується, що до кінця 2024 року ціни можуть зрости на 7-10%, а найбільше подорожчання очікується в період осені-зими 2024-2025 років.

Про це розповів девелопер Олег Приходько

Читайте також:

Чому дорожчає нерухомість в Україні

Зростання вартості нерухомості на первинному ринку зокрема відбудеться через кілька факторів, зокрема:

  • підвищення цін на будівельні матеріали;
  • зростання витрат на будівництво нових об'єктів.

"На вторинному ринку можемо побачити короткочасний спалах і зростання попиту на житло, особливо в сегменті готових до заселення квартир, оскільки покупці намагатимуться зафіксувати ціни до можливого подальшого зростання. Водночас ризик підвищення вартості кредитів через інфляцію може вплинути на зниження активності серед тих, хто планував придбання житла за іпотекою", — повідомив Приходько.

Загалом, як зазначив він, до кінця 2024 року ціни на нерухомість можуть зрости на рівні інфляційного росту, тобто на 7-10%. Однак, за словами Приходька, війна приносить додаткові ризики для ринку нерухомості. Зокрема, з'являються фактори, які значно впливають на поведінку інвесторів та покупців:

  • Інвестори стають більш обережними щодо вкладень у нове будівництво, особливо в регіонах, що перебувають під загрозою воєнних дій.

Це може уповільнити темпи введення нових об'єктів в експлуатацію, що, у свою чергу, підтримуватиме високі ціни на вже існуючі житлові комплекси.

Споживачі віддають перевагу безпечнішим варіантам, зокрема, житлу в регіонах, які вважаються відносно безпечними. Це веде до переорієнтації попиту на певні міста чи райони, що може спричинити нерівномірне зростання цін по країні.

"Загалом під час війни ситуація на ринку залишається нестабільною, і основні фактори, які впливатимуть на ринок восени та взимку 2024-2025 років, — це економічна невизначеність, зростання вартості життя та безпекові ризики, пов'язані з бойовими діями", — сказав фахівець.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український маркетплейс нерухомості Dim.Ria провів аналіз змін на ринку нерухомості станом на кінець літа 2024 року. У серпні середня вартість квадратного метра трохи знизилася майже в усіх областях України.

Ми також писали, що ціни на ринку нерухомості в Україні продовжують зростати. Зокрема, на початку вересня змінилась вартість оренди квартир у Києві.

квартири нерухомість ціни на квартири гроші житло ціни в Україні ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:46 Жорстоко побив собаку на очах у дітей — поліція Рівненщини почала досудове розслідування

Новина з відео

13:43 Мобілізація батька і сина — чи дозволять близьким родичам служити разом у ЗСУ

13:31 Зінченко має не дуже гарні перспективи в Арсеналі — що вирішив клуб

13:25 Частина українців отримають право на безплатне житло — як подати заявку

13:22 Тарифи на світло та газ з 1 жовтня — скільки будуть платити українці в 2024 році

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

13:21 Двоє гастролерів приїхали до Одеси, щоби підпалити квартири

13:15 Це не наша війна — двоє окупантів здалися в полон українським прикордонникам

13:12 Зеленський розкритикував мирний план Бразилії та Китаю

13:05 До суду передали справу про ексгенерала СБУ, який присвоїв з держпідприємства 4 млн гривень

13:01 Екстренер Мудрика назвав слабкі сторони гравця — через це він не грає в Челсі

13:46 Жорстоко побив собаку на очах у дітей — поліція Рівненщини почала досудове розслідування

Новина з відео

13:43 Мобілізація батька і сина — чи дозволять близьким родичам служити разом у ЗСУ

13:31 Зінченко має не дуже гарні перспективи в Арсеналі — що вирішив клуб

13:25 Частина українців отримають право на безплатне житло — як подати заявку

13:22 Тарифи на світло та газ з 1 жовтня — скільки будуть платити українці в 2024 році

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

13:21 Двоє гастролерів приїхали до Одеси, щоби підпалити квартири

13:15 Це не наша війна — двоє окупантів здалися в полон українським прикордонникам

13:12 Зеленський розкритикував мирний план Бразилії та Китаю

13:05 До суду передали справу про ексгенерала СБУ, який присвоїв з держпідприємства 4 млн гривень

13:01 Екстренер Мудрика назвав слабкі сторони гравця — через це він не грає в Челсі

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра