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Цены на аренду жилья изменились — где платят больше на 7,6 тыс. грн

26 сентября 2024 10:29
Ксения Симонова - Редактор
Аренда квартир в 2024 году — где цены взлетели на 7,6 тыс. грн
Ключи в руках. Фото: bigkyiv
Ксения Симонова - Редактор

В Украине на рынке недвижимости во время войны растут цены на аренду жилья. Такая динамика присуща сравнительно "безопасным" регионам, в частности Киеву, где стоимость с начала года подскочила почти на 50%.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

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По информации сайта, за последние полгода аренда квартир в Киеве подорожала почти на 7,6 тыс. гривен (учитывается стоимость всего жилья на рынке, не считая количества комнат).

 

аренда квартир 2024
Графика. Источник: M2bomber

Если шесть месяцев назад в среднем стоила 15,91 тыс. гривен, то сейчас 23,5 тыс. гривен. Таким образом, арендаторам столичного жилья нужно платить больше на 47,7%.

За месяц стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 200 грн (на 0,8%), тогда как за год — на 6 тыс. гривен (на 34,7%).

Какая стоимость аренды разных квартир

Однокомнатные квартиры чаще всего стоят 15,2 тыс. гривен (доля 16,4% от всех объявлений), чуть меньше предложений в 20 тыс. гривен (10,4%) и 12,8 тыс. гривен (7,5%).

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в Киеве — чаще всего 20,4 тыс. гривен (доля в 11,6% всех объявлений), менее популярные цены в 18 тыс. гривен и 28,8 тыс. гривен (по 9,3%).

 

аренда квартир 2024
Графика. Источник: M2bomber

Цена аренды трехкомнатных квартир — чаще всего 46 тыс. гривен (доля 8%).

Традиционно в разных районах аренда квартир колеблется: от средних 12,5 тыс. до 29,46 тыс. гривен. Разница между самым дорогим и дешевым предложением достигает 16,96 тыс. гривен.

Самое бюджетное жилье в таких районах:

  • Деснянский район — 12,5 тыс. гривен;
  • Святошинский район — 14 тыс. гривен;
  • Оболонский район — 17 тыс. гривен;
  • Дарницкий район — 18 тыс. гривен.

Самая дорогая аренда в столице:

  • Печерский район — 29,46 тыс. гривен;
  • Подольский район — 28 тыс. гривен;
  • Днепровский район — 27,97 тыс. гривен;
  • Шевченковский район — 27,5 тыс. гривен;
  • Голосеевский район — 26,96 тыс. гривен;
  • Соломенский район — 23 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине изменились правила правительственной программы льготной ипотеки "єОселя". Благодаря переменам получить жилье стало еще проще.

Также мы писали, что украинцам доступна денежная помощь при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) на аренду жилья. Такие выплаты предоставляются на полгода в двух регионах.

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