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Ціни на оренду квартир різко зросли — де і як змінилась вартість житла

4 вересня 2024 10:44
Ксенія Симонова - Редактор
Оренда квартир різко подорожчала у вересні — де підскочили ціни
Ключі від квартири. Фото: ukrainianingermany.de
Ксенія Симонова - Редактор

На українську ринку нерухомості ціни продовжують рухатися вгору, попри війну. Зокрема, в одному з регіонів за останній місяць різко зросла вартість оренди квартир.

Про це свідчать дані порталу M2bomber.

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Де злетіли ціни на оренду житла

За інформацією порталу нерухомості, за місяць суттєво змінились ціни на оренду квартир у Києві. Зростання становить майже 4 тис. гривень — із середніх 20,74 тис. гривень до 24,7 тис. гривень або 19% (йдеться про все житло, виставлене на ринок, без урахування кількості кімнат).

За останні пів року винайм житла додав у ціні 8,2 тис. гривень або 49,7%, а за рік — 9,15 тис. гривень або 58,8%.

 

оренда квартир вересеь 2024 року
Графіка. Джерело: M2bomber

У різних районах Києва оренда квартир коштує від середніх 12,5 тис. до 36,31 тис. гривень. Різниця між найдорожчим і найдешевшим сягає 23,8 тис. гривень.

Традиційно найнижчі ціни у Деснянському районі — у середньому 12,5 тис. гривень, у Святошинському — 14 тис. гривень, Оболонському — 17 тис. гривень, Дарницькому — 19 тис. гривень, Дніпровському — 20,5 тис. гривень. Найвищі ціни у Печерському районі — в середньому 36,3 тис. гривень

Однокімнатні квартири у столиці найчастіше здають по 15,2 тис. гривень — 12% оголошень, двокімнатні — по 25,2 тис. гривень (8,4%), трикімнатні квартири — по 40,6 тис. гривень (10%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.

Також з початку 2024 року банки видали за програмою доступних кредитів "єОселя" українцям позик на 10,2 млрд гривень. Найактивнішими клієнтами є військовослужбовці та силовики.

квартири нерухомість ціни на квартири житло ціни

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23:52 Військова подала позов через відмову у звільненні — що вирішив суд

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