Оренда квартир різко подорожчала у вересні — де підскочили ціни

Ціни на оренду квартир різко зросли — де і як змінилась вартість житла
На українську ринку нерухомості ціни продовжують рухатися вгору, попри війну. Зокрема, в одному з регіонів за останній місяць різко зросла вартість оренди квартир.
Про це свідчать дані порталу M2bomber.
Де злетіли ціни на оренду житла
За інформацією порталу нерухомості, за місяць суттєво змінились ціни на оренду квартир у Києві. Зростання становить майже 4 тис. гривень — із середніх 20,74 тис. гривень до 24,7 тис. гривень або 19% (йдеться про все житло, виставлене на ринок, без урахування кількості кімнат).
За останні пів року винайм житла додав у ціні 8,2 тис. гривень або 49,7%, а за рік — 9,15 тис. гривень або 58,8%.
У різних районах Києва оренда квартир коштує від середніх 12,5 тис. до 36,31 тис. гривень. Різниця між найдорожчим і найдешевшим сягає 23,8 тис. гривень.
Традиційно найнижчі ціни у Деснянському районі — у середньому 12,5 тис. гривень, у Святошинському — 14 тис. гривень, Оболонському — 17 тис. гривень, Дарницькому — 19 тис. гривень, Дніпровському — 20,5 тис. гривень. Найвищі ціни у Печерському районі — в середньому 36,3 тис. гривень
Однокімнатні квартири у столиці найчастіше здають по 15,2 тис. гривень — 12% оголошень, двокімнатні — по 25,2 тис. гривень (8,4%), трикімнатні квартири — по 40,6 тис. гривень (10%).
Що ще варто знати
Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.
Також з початку 2024 року банки видали за програмою доступних кредитів "єОселя" українцям позик на 10,2 млрд гривень. Найактивнішими клієнтами є військовослужбовці та силовики.
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