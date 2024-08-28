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Програма "єОселя" — скільки кредитів взяли родини на купівлю житла

28 серпня 2024 09:03
Ксенія Симонова - Редактор
Іпотека єОселя — скільки кредитів видали банки на купівлю житла українцям у 2024 році
Підрахунок на калькуляторі. Фото: pixabay.com
Ксенія Симонова - Редактор

З початку 2024 року банки видали за програмою доступних кредитів "єОселя" українцям позик на 10,2 млрд гривень. Найактивнішими клієнтами є військовослужбовці та силовики.

Про це інформує Міністерство економіки.

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Попит на кредити "єОселя" на купівлю житла

За даними Мінекономіки, з початку поточного року вже шість тисяч родин оформили кредити на придбання квартир та будинків.

Тільки за минулий тиждень банки видали 144 кредити на 250 млн гривень. Зокрема, їх надали:

  • під 3% — 64 військовослужбовцям та силовикам, 13 педагогам, 13 медикам та шістьом науковцям;
  • під 7% — 39 українцям без власного житла, чотирьом переселенцям та п'ятьом ветеранам.

Зараз кредити за держпрограмою "єОселя" можна оформити у десяти банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк і Таскомбанк.

 

іпотека єОселя
Деталі кредитування. Джерело: Мінекономіки

Зміни в іпотечній програмі

Днями було внесено зміни до умов кредитування за держпрограмою "єОселя". Позичальникам віком до 25 років дозволили надавати перший внесок удвічі менший — від 10% замість колишніх 20%.

Також члени родини ВПО (батьки, подружжя чи діти) зможуть брати пільгові кредити під 7%. Можна буде зробити перший внесок на купівлю житла за рахунок сертифіката "єВідновлення". Також уряд збільшив ставки виплат після десяти років.

Програму реалізують спільно Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Програма доступного кредитування житла "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої президентом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян з особливими заслугами отримає державне житло. Йдеться про Героїв України, удостоєних ордена "Золота Зірка", а також їхні родини у разі посмертного присвоєння звання.

Також ми писали, що попри війну та складну економічну ситуацію ціни на нерухомість у столиці України — Києві — продовжують зростати. За пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 3%. Натомість ціни на вторинку у Києві, навпаки, дещо впали.

квартири кредити іпотека нерухомість житло єОселя

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10:03 Потрапила під удар російського дрона — на Херсонщині постраждала померла у лікарні

09:53 П'ють з калюж — британська розвідка повідомила про дефіцит питної води в армії Росії

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