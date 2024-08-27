Державне житло — хто з українців отримав право на безкоштовну нерухомість

Ключі від житла. Фото: Unsplush

В Україні частина громадян з особливими заслугами отримає державне житло. Йдеться про Героїв України, удостоєних ордена "Золота Зірка", а також їхні родини у разі посмертного присвоєння звання.

Це передбачено відповідним указом, оприлюдненим на сайті Офісу президента.

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Детальніше про право на житло для Героїв України

Як зазначається, указ вніс зміни до Статуту звання Герой України, додавши пункт, що стосується соцзабезпечення Героїв України. Згідно з ним, житло надаватимуть незалежно від перебування на обліку громадян, яким потрібне поліпшення житлових умов.

Це істотна зміна, адже раніше ця категорія громадяни мала право на державне житло у порядку черги.

Також у випадку, коли звання Герой України з орденом "Золота Зірка" присвоєно посмертно, то право на отримання житла перейде до членів його родини, що гарантує, що рідних героїв не залишать без держпідтримки.

Відповідний указ став частиною ширшої політики українського президента щодо посилення соцзахисту військових та героїв України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні податок на нерухомість сплачується лише в тому випадку, якщо площа житлової нерухомості перевищує встановлені норми. Для квартир ця норма становить 60 квадратних метрів, а для приватних будинків — 120 квадратних метрів.

Раніше ми писали, що попри війну та складну економічну ситуацію ціни на нерухомість у столиці України — Києві — продовжують зростати. За пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 3%. Натомість ціни на вторинку у Києві, навпаки, дещо впали.