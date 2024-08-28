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Ціни на нерухомість в Україні злетять до кінця року — скільки коштуватиме квадрат

28 серпня 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Нерухомість в Україні — відомо, як зміняться ціни до кінця року
Ключі від житла. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.

Про це розповіли експерти з нерухомості, пише "Мінфін".

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Зазначається, що на ринку сформувалося одразу кілька негативних факторів, які неминуче вплинуть на вартість квартир у містах. Ключовими передумовами є:

  • подорожчання будівельних матеріалів;
  • зростання цін на електроенергію;
  • дефіцит робочої сили у будівельній сфері;
  • ситуація з доларом.

За словами експертів, цьогоріч ринок нерухомості в країні зазнає значного впливу через повномасштабну війну та економічну нестабільність.

"На собівартість впливають чимало факторів, серед яких — девальвація гривні, дефіцит робочої сили, значне здорожчання будівельних матеріалів та електроенергії", — уточнюють фахівці.

Все це створює складні умови для будівельної сфери та змушує девелоперів шукати інші підходи для адаптації до нових реалій. Учасники ринку вживають низку заходів для оптимізації витрат та підтримки конкурентоспроможності в непростих економічних умовах.

"Ключовими стратегіями є постійна диверсифікація постачальників та перехід з постоплати на передплату. Ці кроки дозволяють частково уповільнити зростання вартості будівництва", — додають експерти.

Попри складну ситуацію, частково очікується відновлення активності ринку. Це стосується порівняно безпечних регіонів у західних областях.

Нині споживачі орієнтуються на цінову політику,  безпеку, автономність та місце розташування нерухомості.

За прогнозами, вартість одного квадратного метра житла в Україні може додати ще 3−5% до кінця поточного року.

Нині, відповідно до дослідження аналітиків сайту нерухомості ЛУН, лідером з продажу нерухомості на первинному ринку є не столиця України, а Львів. Там у середньому у новобудовах однокімнатна квартира коштує 58 тис. доларів. Далі йде Київ, де середня ціна квартири дорівнює 52 тис. доларів. Замикає трійку лідерів Ужгород — 50 тис. доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян з особливими заслугами отримає державне житло. Йдеться про Героїв України, нагороджених орденом "Золота Зірка", а також їхні родини у разі посмертного присвоєння звання.

Також з початку 2024 року банки видали за програмою доступних кредитів "єОселя" українцям позик на 10,2 млрд гривень. Найактивнішими клієнтами є військовослужбовці та силовики.

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