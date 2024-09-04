Аренда квартир резко подорожала в сентябре — где подскочили цены

Ключи от квартиры. Фото: ukrainianingermany.de

На украинском рынке недвижимости цены продолжают двигаться вверх, несмотря на войну. В частности, в одном из регионов за последний месяц резко выросла стоимость аренды квартир.

Об этом свидетельствуют данные портала M2bomber.

Читайте также:

Где взлетели цены на аренду жилья

По информации портала недвижимости, за месяц существенно изменились цены на аренду квартир в Киеве. Рост составляет почти 4 тыс. гривен — со средних 20,74 тыс. гривен до 24,7 тыс. гривен или 19% (речь идет обо всем жилье, выставленном на рынок, без учета количества комнат).

За последние полгода съем жилья прибавил в цене 8,2 тыс. гривен или 49,7%, а за год — 9,15 тыс. гривен или 58,8%.

Графика. Источник: M2bomber

В разных районах Киева аренда квартир стоит от средних 12,5 тыс. до 36,31 тыс. гривен. Разница между самым дорогим и дешевым достигает 23,8 тыс. гривен.

Традиционно самые низкие цены в Деснянском районе — в среднем 12,5 тыс. гривен, в Святошинском — 14 тыс. гривен, Оболонском — 17 тыс. гривен, Дарницком — 19 тыс. гривен, Днепровском— 20,5 тыс. гривен. Самые высокие цены в Печерском районе — в среднем 36,3 тыс. гривен

Однокомнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 15,2 тыс. гривен — 12% объявлений, двухкомнатные — по 25,2 тыс. гривен (8,4%), трехкомнатные квартиры — по 40,6 тыс. гривен (10%).

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости до конца 2024 года. Толкать стоимость жилья вверх ряд ключевых экономических факторов.

Также с начала 2024 года банки выдали по программе доступных кредитов "еОселя" украинцам ссуд на 10,2 млрд гривен. Наиболее активными клиентами являются военнослужащие и силовики.