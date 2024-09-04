Аренда квартир резко подорожала в сентябре — где подскочили цены

Цены на аренду квартир резко выросли — где и как изменилась стоимость жилья
На украинском рынке недвижимости цены продолжают двигаться вверх, несмотря на войну. В частности, в одном из регионов за последний месяц резко выросла стоимость аренды квартир.
Об этом свидетельствуют данные портала M2bomber.
Где взлетели цены на аренду жилья
По информации портала недвижимости, за месяц существенно изменились цены на аренду квартир в Киеве. Рост составляет почти 4 тыс. гривен — со средних 20,74 тыс. гривен до 24,7 тыс. гривен или 19% (речь идет обо всем жилье, выставленном на рынок, без учета количества комнат).
За последние полгода съем жилья прибавил в цене 8,2 тыс. гривен или 49,7%, а за год — 9,15 тыс. гривен или 58,8%.
В разных районах Киева аренда квартир стоит от средних 12,5 тыс. до 36,31 тыс. гривен. Разница между самым дорогим и дешевым достигает 23,8 тыс. гривен.
Традиционно самые низкие цены в Деснянском районе — в среднем 12,5 тыс. гривен, в Святошинском — 14 тыс. гривен, Оболонском — 17 тыс. гривен, Дарницком — 19 тыс. гривен, Днепровском— 20,5 тыс. гривен. Самые высокие цены в Печерском районе — в среднем 36,3 тыс. гривен
Однокомнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 15,2 тыс. гривен — 12% объявлений, двухкомнатные — по 25,2 тыс. гривен (8,4%), трехкомнатные квартиры — по 40,6 тыс. гривен (10%).
Что еще стоит знать
Напомним, эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости до конца 2024 года. Толкать стоимость жилья вверх ряд ключевых экономических факторов.
Также с начала 2024 года банки выдали по программе доступных кредитов "еОселя" украинцам ссуд на 10,2 млрд гривен. Наиболее активными клиентами являются военнослужащие и силовики.
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