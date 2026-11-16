Жінка продає овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні змінилися ціни на популярні овочі. Огірки напередодні середини листопада суттєво подорожчали, а окремі сорти вже продають по 200 грн за кілограм. Помідори поки залишаються доступнішими, хоча їхня вартість у магазинах також відрізняється залежно від сорту та торговельної мережі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

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Чому в Україні подорожчали огірки

На гуртовому ринку "Столичний" у Києві минулого тижня огірки окремих сортів продавали по 200 грн/кг. Найдорожчими були колючі огірки нового обороту з Умані. Гладкі огірки від цього виробника коштували 160 грн/кг, а продукцію іншого виробника пропонували за такою самою ціною.

Турецькі огірки на ринку можна було придбати дешевше — приблизно за 145–150 грн/кг.

Основною причиною такого подорожчання стало скорочення пропозиції. Виробничий оборот у плівкових теплицях завершується, тому на ринку стає менше української продукції. Через це покупцям доводиться платити більше за овочі, які ще нещодавно коштували значно дешевше.

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Скільки коштують огірки та помідори в супермаркетах

Роздрібні ціни також відрізняються залежно від магазину та різновиду овочів. За даними моніторингу цін на 16 листопада, у Novus кілограм огірків коштує в середньому 154 грн. У Megamarket гладкі огірки продають приблизно по 194,50 грн/кг, а колючі — по 250,50 грн/кг. В Auchan короткоплідні огірки коштують близько 195,90 грн/кг.

Помідори залишаються дешевшими. На гуртовому ринку червоні томати пропонували по 70 грн/кг, помідори-сливки — по 100 грн/кг, жовті — по 110 грн/кг, а рожеві — від 110 до 140 грн/кг.

У супермаркетах червоні помідори в середньому коштують 122,35 грн/кг. Зокрема, в Auchan їх продають по 144,70 грн/кг, а в Novus — по 99,99 грн/кг.

Рожеві томати можна знайти в середньому за 115,83 грн/кг. В Auchan їхня вартість становить 109,50 грн/кг, у Novus — 119 грн/кг, а в Metro — 119 грн/кг.

Помідори-сливки в середньому коштують 142,82 грн/кг. В Auchan за них просять 113 грн/кг, у Novus — 119 грн/кг, у Metro — 123,76 грн/кг. Найдорожче цей різновид продають у Megamarket — по 215,50 грн/кг.

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