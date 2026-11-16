Женщина продает овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине изменились цены на популярные овощи. Огурцы накануне середины ноября значительно подорожали, а отдельные сорта уже продаются по 200 грн за килограмм. Помидоры пока остаются более доступными, хотя их стоимость в магазинах также варьируется в зависимости от сорта и торговой сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

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Почему в Украине подорожали огурцы

На оптовом рынке "Столичный" в Киеве на прошлой неделе огурцы отдельных сортов продавали по 200 грн/кг. Самыми дорогими были колючие огурцы нового урожая из Умани. Гладкие огурцы от этого производителя стоили 160 грн/кг, а продукцию другого производителя предлагали по такой же цене.

Турецкие огурцы на рынке можно было приобрести дешевле — примерно по 145–150 грн/кг.

Основной причиной такого подорожания стало сокращение предложения. Производственный цикл в пленочных теплицах подходит к концу, поэтому на рынке становится меньше украинской продукции. Из-за этого покупателям приходится платить больше за овощи, которые еще недавно стоили значительно дешевле.

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Розничные цены также различаются в зависимости от магазина и сорта овощей. По данным мониторинга цен на 16 ноября, в Novus килограмм огурцов стоит в среднем 154 грн. В Megamarket гладкие огурцы продаются примерно по 194,50 грн/кг, а колючие — по 250,50 грн/кг. В Auchan короткоплодные огурцы стоят около 195,90 грн/кг.

Помидоры остаются дешевле. На оптовом рынке красные томаты предлагались по 70 грн/кг, помидоры-сливки — по 100 грн/кг, желтые — по 110 грн/кг, а розовые — от 110 до 140 грн/кг.

В супермаркетах красные помидоры в среднем стоят 122,35 грн/кг. В частности, в Auchan их продают по 144,70 грн/кг, а в Novus — по 99,99 грн/кг.

Розовые помидоры можно найти в среднем по цене 115,83 грн/кг. В Auchan их стоимость составляет 109,50 грн/кг, в Novus — 119 грн/кг, а в Metro — 119 грн/кг.

Помидоры "сливки" в среднем стоят 142,82 грн/кг. В Auchan за них просят 113 грн/кг, в Novus — 119 грн/кг, в Metro — 123,76 грн/кг. Дороже всего этот сорт продают в Megamarket — по 215,50 грн/кг.

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