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Цены на недвижимость в Украине взлетят до конца года — сколько будет стоить квадрат

28 августа 2024 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Недвижимость в Украине — известно, как изменятся цены до конца года
Ключи от жилья. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости до конца 2024 года. Толкать стоимость жилья вверх будет ряд ключевых экономических факторов.

Об этом рассказали эксперты по недвижимости, пишет "Минфин".

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Отмечается, что на рынке сформировалось сразу несколько негативных факторов, которые неизбежно отразятся на стоимости квартир в городах. Ключевыми предпосылками являются:

  • подорожание строительных материалов;
  • рост цен на электроэнергию;
  • дефицит рабочей силы в строительной сфере;
  • ситуация с долларом.

По словам экспертов, в этом году рынок недвижимости в стране испытывает значительное влияние из-за полномасштабной войны и экономической нестабильности.

"На себестоимость влияют немало факторов, среди которых девальвация гривны, дефицит рабочей силы, значительное подорожание строительных материалов и электроэнергии", — уточняют специалисты.

Все это создает сложные условия для строительной сферы и заставляет девелоперов искать другие подходы для адаптации к новым реалиям. Участники рынка принимают ряд мер по оптимизации затрат и поддержанию конкурентоспособности в непростых экономических условиях.

"Ключевыми стратегиями являются постоянная диверсификация поставщиков и переход с постоплаты на расписку. Эти шаги позволяют частично замедлить рост стоимости строительства", — добавляют эксперты.

Несмотря на сложную ситуацию, частично ожидается возобновление активности рынка. Это касается сравнительно безопасных регионов в западных областях.

В настоящее время потребители ориентируются на ценовую политику, безопасность, автономность и месторасположение недвижимости.

По прогнозам, стоимость одного квадратного метра жилья в Украине может прибавить еще 3-5% до конца текущего года.

В настоящее время, согласно исследованию аналитиков сайта недвижимости ЛУН, лидером по продаже недвижимости на первичном рынке является не столица Украины, а Львов. Там в среднем в новостройках однокомнатная квартира стоит 58 тысяч долларов. Далее следует Киев, где средняя цена квартиры равна 52 тыс. долларов. Замыкает тройку лидеров Ужгород— 50 тыс. долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан с особыми заслугами получит государственное. Речь идет о Героях Украины, удостоенных ордена "Золотая Звезда", а также их семьях в случае посмертного присвоения звания.

Также с начала 2024 года банки выдали по программе доступных кредитов "єОселя" украинцам займов на 10,2 млрд гривен. Наиболее активными клиентами являются военнослужащие и силовики.

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