Ціни на квартири у Києві у серпні 2024 року. Скільки купити нерухомість у Києві

Новобудови Києва. Фото: pictaram.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри війну та складну економічну ситуацію ціни на нерухомість у столиці України — Києві — продовжують зростати. За пів року вартість квартир на первинному ринку зросла на 3%. Натомість ціни на вторинку у Києві, навпаки, дещо впали.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на квартири у Києві у серпні 2024 року та в яких районах продаються найдешевші квартири.

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Що відбувається на ринку нерухомості в Україні

Ціни на ринку нерухомості в Україні наразі тісно пов'язані із рівнем безпеки у містах. Так, у східних областях країни вартість житла суттєво знизилася, тоді як у західних регіонах спостерігається значне зростання цін на квартири.

Ціни на квартири на первинці

Згідно з дослідженням аналітиків порталу нерухомості ЛУН, лідером з продажу нерухомості на первинному ринку є не Київ, а Львів. У середньому вартість квартири у новобудовах цього західного міста становить 58 тисяч доларів. Друге місце посідає Київ, де середня ціна однокімнатної квартири на первинному ринку становить 52 тисячу доларів.

Третє місце за вартістю однокімнатних квартир на первинному ринку посідає Ужгород із середньою ціною 50 тисяч доларів. На четвертій позиції знаходиться Дніпро, де середня вартість однокімнатної квартири у новобудові становить 45 тисяч доларів. Замикає п'ятірку Кропивницький із середньою вартістю однокімнатної квартири на рівні 41 тисячі доларів.

Згідно з дослідженням українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA за рік середня вартість житла у новобудовах України збільшилася приблизно на 4%. Найбільш помітне зростання цін за квадратний метр було зафіксовано у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях.

Аналітики цього ресурсу зазначають, що найдорожче нове житло знаходиться саме у столиці, де вартість квадратного метра сягає 1 340 доларів. Найдоступніші пропозиції новобудов можна знайти у Запорізькій області.

Середня вартість квадратного метра в новобудовах за областями України. Інфографіка: Новини.LIVE

Ціни на квартири на вторинці

За даними ЛУН серед українських міст у серпні найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку також було зафіксовано у Львові, де їхня середня вартість становить 62 тисячі доларів. Київ, попри статус столиці, і тут трохи поступається місту Лева із середньою ціною на рівні 60 тисяч доларів.

Третє місце посідає Ужгород із середньою ціною 55 тисяч доларів. Чернівці розташовуються на четвертій позиції із показником 46 тисяч доларів, а Луцьк та Вінниця ділять п'яте місце. Середня вартість однокімнатних квартир в цих українських містах становить 45 тисяч доларів.

ТОП-5 міст України з найдорожчою нерухомістю. Інфографіка: Новини.LIVE

За даними аналітичного центру DIM.RIA, у липні середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку, що вказана в оголошеннях, знизилася у більшості областей України. Виняток становили п'ять областей, де було зафіксовано зростання порівняно з червнем. Найбільш помітне збільшення цін відбулось у Львівській та Чернівецькій областях, зі зростанням на 2,5% та 2% відповідно.

Експерти DIM.RIA наголошують, що станом на кінець липня 2024 року найдорожчі однокімнатні квартири знаходяться у Києві. Їхня середня вартість становить близько 94 тисяч доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку за областями України. Інфографіка: Новини.LIVE

Як змінились ціни на квартири у Києві у серпні

За даними статистики платформи оголошень з оренди та купівлі житла M2bomber, за останні шість місяців вартість квадратного метра у Києві збільшилася на 7 375 грн. Зростання цін склало 17,17%. Наразі середня ціна квадратного у столиці метра становить 50 325 грн. За рік зростання цін було дещо меншим — на 6 тисяч грн за квадратний метр, що становить 13,54%. Втім за останній місяць у столичних новобудовах відбулося зовсім незначне зниження вартості — на 1,42%.

Як змінились ціни в новобудовах Києва за різні періоди. Інфографіка: Новини.LIVE

Аналітики зазначають, що у Києві найчастіше продаються нові квартири, де середня ціна за квадратний метр становить 20 800 грн. Оголошення з такою вартістю становлять 8% від загальної кількості пропозицій.

За даними статистики ЛУН у серпні середні ціни за 1 квадратний метр у новобудовах столиці становлять 1 250 доларів. При цьому існує суттєва різниця між вартістю житла у різних класах. Так, середня вартість квадратного метра у новобудовах класу "преміум" складає 3 170 доларів, "бізнес" сегмент коштує 1 710 доларів, а "комфорт" та "економ" — 1 040 та 980 доларів за квадратний метр відповідно.

За статистикою M2bomber, ціни на ринку вторинної нерухомості Києва за останні пів року також зросли. Вартість квадратного метра збільшилась на 1,88%. Наприкінці лютого один квадратний метр на вторинному ринку коштував 55 667 грн. Наприкінці серпня середні ціни становлять вже 57 436 грн.

При цьому у більшості оголошень (8,4%) з продажу квартир на вторинці ціна за квадратний метр складає 48 тисяч грн.

А ось аналітики ЛУН навпаки фіксують падіння цін на ринку вторинної нерухомості Києва. За їх даними, станом на серпень, однокімнатні квартири в середньому коштують 60 тисяч доларів (падіння на 5%), двокімнатні — 90 тисяч доларів (падіння на 8%), а трикімнатні — 130 тисяч доларів (падіння 6%).

В яких районах Києва продаються найдешевші квартири

Ціни на квартири також сильно залежать від району розташування ЖК. Наприклад найбільша ціна в новобудовах Києва за даними ЛУН зафіксована у Печерському районі — 2 160 доларів за квадратний метр, на другому місті з суттєвим відставання йде Шевченківський район — 1 790 доларів. Найдешевші квартири на ринку первинної нерухомості розташовані у Деснянському районі — 1 070 доларів за квадратний метр.

Середня ціна квартири на первинному ринку по районах Києва. Інфографіка: Новини.LIVE

За даними M2bomber найнижчі ціни за квадратний метр у новобудовах також зафіксовано у Деснянському районі, де в середньому вони становлять 968 доларів. Далі йдуть Солом'янський район з ціною 1 001 долар, Дарницький — 1 051 долар, Оболонський — 1 084 доларів, Святошинський — 1 121 долар і Дніпровський — 1 146 доларів і Святошинський — 1 176 доларів. У Голосіївському районі середня вартість сягає 1 261 долар.

Найвищі ціни спостерігаються у Печерському районі, де квадратний метр коштує в середньому 2 638 доларів. Із суттєвим відривом за ним йдуть Шевченківський район із ціною 1 600 доларів та Подільський — 1 232 долар.

Ціни на житло на вторинному ринку в столиці також відрізняються залежно від того в якому районі воно розташоване. Аналітика ЛУН демонструє, що найвищі ціни на вторинці також зберігаються у Печерському районі — 2 160 доларів за квадратний метр. За ним йдуть Шевченківський район — 1 790 доларів, та Голосіївський район — 1 650 доларів.

Найдешевші квартири на вторинці можна знайти у Деснянському (1 070 доларів за квадратний метр), Святошинському (1 270 доларів) та Оболонському (1 300 доларів) районах.

Середня ціна квартири на вторинному ринку по районах Києва. Інфографіка: Новини.LIVE

Нагадаємо, у столиці ростуть ціни на оренду квартир. За останні місяці вартість оренди житла у Києві стрімко зросла. Однак, попри це столиця України не є найдорожчим містом України для оренди житла.

Також ми писали про міста України із найвищими цінами на оренду. Вартість оренди однокімнатних квартир у більшості великих міст за шість місяців року зросла на близько 1 тис. грн.