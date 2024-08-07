Нерухомість стрімко дорожчає — ТОП-5 регіонів з найдорожчим житлом

Ключі від квартири. Фото: gsminfo

На українському ринку нерухомості продовжують активно зростати ціни на житло у західних регіонах. Водночас, на півночі, сході та частково в центрі квартири стали доступніші.

Про це свідчать дані lun.ua.

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П'ятірка лідерів за дорожнечею квартир

Влітку 2024 року український ринок нерухомості продовжує залишатися непередбачуваним і чутливим до безпекової ситуації.

Під час повномасштабної війни лідерство за дорожнечею квартир тримає Львів. Там середня вартість однокімнатної квартири зараз сягає 62 тис. доларів. Більш просторіша двокімнатна оселя обійдеться у 89 тис. доларів або 110 тис. доларів — трикімнатна.

Ціни на первинці. Джерело: lun.ua

Київ також тримає доволі високі ціни, попри війну та постійні обстріли. Зокрема, не відстає від Львова за вартістю просторих квартир. Ціна за двокімнатну сягає 90 тис. доларів, а за трикімнатну — 130 тис. доларів.

На третьому місці за дорожнечею нерухомості — Ужгород. Ціни в цьому місті активно зростають. За останні шість місяців однокімнатна квартира підвищилась у ціні на 2,2 тис. доларів, до 55 тис. доларів.

Ціни на вторинці (трикімнатні). Джерело: lun.ua

У Чернівцях, Вінниці, Луцьку вартість однокімнатних квартир тримається на рівні 45-46 тис. доларів.

Більш помірні ціни у Рівному, Черкасах. Там однокімнатні квартири продають за близько 40 тис. доларів.

В Одесі та Житомирі ціни на однокімнатні квартири знижуються. Нині становлять 38 тис. та 39 тис. доларів відповідно.

Ціни на вторинці (двокімнатні). Джерело: lun.ua

Дніпро став антилідером зі зниження цін. Однокімнатна квартира коштує на 5,8 тис. доларів дешевше, а трикімнатна — на 10 тис. доларів.

У Харкові та Сумах вартість житла також знизилася через постійні обстріли з боку Росії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.

Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що вносить зміни до системи оподаткування. Одна з його норм передбачатиме вимогу сплати від 11% до 23% податку за перехід прав власності на нерухомість.