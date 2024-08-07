Нерухомість стрімко дорожчає — ТОП-5 регіонів з найдорожчим житлом

Ціни на нерухомість повзуть вгору — ТОП-5 міст з найдорожчими квартирами
На українському ринку нерухомості продовжують активно зростати ціни на житло у західних регіонах. Водночас, на півночі, сході та частково в центрі квартири стали доступніші.
Про це свідчать дані lun.ua.
П'ятірка лідерів за дорожнечею квартир
Влітку 2024 року український ринок нерухомості продовжує залишатися непередбачуваним і чутливим до безпекової ситуації.
Під час повномасштабної війни лідерство за дорожнечею квартир тримає Львів. Там середня вартість однокімнатної квартири зараз сягає 62 тис. доларів. Більш просторіша двокімнатна оселя обійдеться у 89 тис. доларів або 110 тис. доларів — трикімнатна.
Київ також тримає доволі високі ціни, попри війну та постійні обстріли. Зокрема, не відстає від Львова за вартістю просторих квартир. Ціна за двокімнатну сягає 90 тис. доларів, а за трикімнатну — 130 тис. доларів.
На третьому місці за дорожнечею нерухомості — Ужгород. Ціни в цьому місті активно зростають. За останні шість місяців однокімнатна квартира підвищилась у ціні на 2,2 тис. доларів, до 55 тис. доларів.
У Чернівцях, Вінниці, Луцьку вартість однокімнатних квартир тримається на рівні 45-46 тис. доларів.
Більш помірні ціни у Рівному, Черкасах. Там однокімнатні квартири продають за близько 40 тис. доларів.
В Одесі та Житомирі ціни на однокімнатні квартири знижуються. Нині становлять 38 тис. та 39 тис. доларів відповідно.
Дніпро став антилідером зі зниження цін. Однокімнатна квартира коштує на 5,8 тис. доларів дешевше, а трикімнатна — на 10 тис. доларів.
У Харкові та Сумах вартість житла також знизилася через постійні обстріли з боку Росії.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.
Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що вносить зміни до системи оподаткування. Одна з його норм передбачатиме вимогу сплати від 11% до 23% податку за перехід прав власності на нерухомість.
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