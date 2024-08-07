Недвижимость стремительно дорожает — ТОП-5 регионов с самым дорогим жильем

Ключи от квартиры. Фото: gsminfo

На украинском рынке недвижимости продолжают расти цены на жилье в западных регионах. В то же время, на севере, востоке и частично в центре квартиры стали доступнее.

Об этом свидетельствуют данные lun.ua.

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Пятерка лидеров по дороговизне квартир

Летом 2024 года украинский рынок недвижимости продолжает оставаться непредсказуемым и чувствительным к ситуации безопасности.

Во время полномасштабной войны лидерство по дороговизне квартир держит Львов. Там средняя стоимость однокомнатной квартиры сейчас достигает 62 тыс. долларов. Более просторное двухкомнатное жилье обойдется в 89 тыс. долларов или 110 тыс. долларов — трехкомнатное.

Цены на первичке. Источник: lun.ua

Киев также удерживает достаточно высокие цены, несмотря на войну и постоянные обстрелы. В частности, не отстает от Львова по стоимости просторных квартир. Цена за двухкомнатную достигает 90 тыс. долларов, а за трехкомнатную — 130 тыс. долларов.

На третьем месте по дороговизне недвижимости — Ужгород. Цены в этом городе активно растут. За последние шесть месяцев однокомнатная квартира повысилась в цене на 2,2 тыс. долларов, до 55 тыс. долларов.

Цены на вторичке (трехкомнатные). Источник: lun.ua

В Черновцах, Виннице, Луцке стоимость однокомнатных квартир держится на уровне 45-46 тыс. долларов.

Более умеренные цены в Ровно, Черкассах. Там однокомнатные квартиры продают по около 40 тыс. долларов.

В Одессе и Житомире цены на однокомнатные квартиры снижаются. В настоящее время составляют 38 тыс. и 39 тыс. долларов соответственно.

Цены на вторичке (двухкомнатные). Источник: lun.ua

Днепр стал антилидером по снижению цен. Однокомнатная квартира стоит на 5,8 тыс. долларов дешевле, а трехкомнатная — на 10 тыс. долларов.

В Харькове и Сумах стоимость жилья также снизилась из-за постоянных обстрелов со стороны России.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" имеют проблемы со льготной ипотечной программой "єОселя". Банк медлит с предоставлением средств, тогда как гражданам грозит потеря уплаченных авансовых средств владельцам жилья.

Также мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в систему налогообложения. Одна из его норм будет предусматривать требование уплаты от 11 до 23% налога за переход прав собственности на недвижимость.