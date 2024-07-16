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Нові субсидії на житло — кому і які суми компенсують

16 липня 2024 07:47
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії для переселенців — відомо, яку суму компенсує держава на житло
Ключі від житла. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році внутрішньо переміщеним особам (ВПО) стане доступна нова допомога від держави у вигляді субсидію на оренду житла. Відомо, які суми можуть компенсувати переселенцям.

Про це повідомили у Міністерстві соцiальної політики України.

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Як зазначили у Мінсоцполітики, субсидії на оренду житла надаватимуть шляхом компенсації орендодавцю ціни чи частини вартості оренди житла, яке винаймає переселенець.

Такий механізм субсидій має на меті забезпечити адресну допомогу переселенцям, які орендують житло, підтримуючи у складний час та надаючи гідні умови проживання.

Зараз відповідний документ перебуває на етапі обговорення серед представників влади, депутатів та громадськості, після чого його має ухвалити уряд. Очікується, що субсидії стануть доступні цього року.

Яким буде розмір субсидії на житло

Нова субсидія враховуватиме ціну оренди у конкретному регіоні чи населеному місті, оскільки ціни суттєво відрізняються. Також розмір нової допомоги буде залежати:

  • від числа осіб у складі родини, яка орендує таке житло;
  • від розміру доходів та здатності платити рахунки за оренду самостійно (за менші доходи буде вищий відсоток вартості оренди, який покриє субсидія).

У підсумку переселенцям доведеться платити за оренду лише 20-30% від обсягу сімейного доходу, а решту покриє держава. Формула розрахунку субсидії міститиме 13,5 кв. м житлоплощі на кожного члена родини плюс загальну площу на всіх.

Що ще варто знати

Нагадаємо, біженцям та переселенцям стане доступна платформа "Україна — це Дім", яку розробило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Завдяки новому ресурсу можна буде отримати важливі відомості щодо повернення додому, допомогу з житлом та працевлаштування.

Раніше ми писали, що жителям українських міст прогнозують складний зимовий період. Через морози багатоквартирні будинки можуть залишитися без водопостачання та опалення.

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