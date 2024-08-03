ПриватБанк дозволяє шахраям списувати кошти клієнтів — рекорд у 97 транзакцій

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на відсутність реакції з боку банку під час несанкціонованих списань коштів. Фінустанова не попереджає про відповідні транзакції.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Детальніше про несанкціоноване списання коштів ПриватБанку

Як розповів клієнт банку, під час перевірки балансу в застосунку Приват24 випадково виявив незаконне списання грошових коштів з кредитної карти для оплати послуг Facebook Meta. Було здійснено 97 транзакцій на суму більше 56 тис. гривень.

"Сьогодні, 28.07.2024 року під час перевірки балансу в застосунку Приватбанку виявив незаконне списання грошових коштів з моєї кредитної карти Приватбанку для оплати послуг Facebook Meta. Списання грошових коштів із моєї картки здійснювалось різними платежами протягом 26.07.2024 — 28.07.2024. Загалом за цей період по моєму рахунку було здійснено без мого на те дозволу 97 транзакцій! на суму більше 56000 гривень (орієнтовно 1366 доларів США) на користь Facebook Meta. Транзакції здійснювались в доларах та китайських юанях в перерахунку на гривню. Всі платежі відбулись в рахунок кредитних коштів", — повідомив він.

Чоловік уточнив, що послугами чи підписками на відповідну суму не користувався і взагалі не має бізнес-акаунту у Facebook. Банківська карта, з якої списали гроші, не підв'язана до акаунту у цій соцмережі.

При цьому клієнт обурений, адже банк не надіслав жодного сповіщення підтвердження десятків платежів. Стверджує, що нікому не передавав дані своєї картки, не вводив на сторонніх сайтах номери, дату та СVV код своєї картки, зі зловмисниками не спілкувався, не переходив за підозрілими посиланнями.

"Що більше всього шокує це те, що під час жодної із 97 транзакцій від банку мені не було надіслано жодного смс щодо необхідності підтвердження платежу! Тому з огляду на це розумієш, що твої рахунки в Приваті взагалі не захищені! Одразу після виявлення незаконного списання грошей з мого рахунку заблокував свою картку через Приват24 та подав заявку на повернення грошей", — написав він.

Додзвонитися до закріпленого менеджера банку не зміг, а лише на гарячу лінію ПриватБанку, де зазначили, що зроблять все від них залежне для вирішення ситуації, подав запит на повернення, а відповіді на повернення треба чекати до 120 днів. Тоді як будуть нараховані відсотки за знятим кредитом.

"На моє питання чи будуть до вирішення питання нараховуватись проценти за користування незаконно знятих грошей відповіли "Так" проценти будуть нараховуватись… або принесіть нам вирок суду, де буде встановлено факт шахрайства... банк, який не забезпечив належну безпеку грошей на моєму рахунку, в результаті чого третіми особами незаконно, без мого відома та без підтвердження були списані кредитні гроші, ще й буде брати з мене як з потерпілої особи проценти нібито за їх користування. Взагалі нормально?" — зазначив українець.

Він написав заяву до Кіберполіції за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України "Шахрайство".

Що кажуть у ПриватБанку

Там пояснили, що оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки, як то СVV код і термін дії разом з номером картки. При цьому відповідну інформацію шахраї могли отримати не лише з необережності, а й більш витонченими методами, зокрема, через камери спостереження на касах магазину і недобросовісних охоронців, ненадійні сайти.

Є правила, як не втратити гроші через шахраїв, доступні за посиланням.



"У випадку, якщо при вказаному платежі не був введений 3D-secure пароль (смс на Ваш номер телефону) — шанси оскаржити дану операцію і повернути кошти розцінюються, як високі. Однак хочемо звернути увагу на те, що розгляд подібних справ строго регламентовано правилами платіжних систем і може зайняти від 45 до 120 днів. Ми, як банк-емітент Вашої картки (банк, що випустив картку) виступаємо в ролі заявника і докладаємо максимум зусиль для того, щоб оскаржити транзакцію і виграти справу. За результатом розгляду заявок вам надійде повідомлення від банку", — наголосили у фінустанові.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку відповіли на скарги клієнтів, які проживають у небезпечних регіонах і не можуть оновити дані, як це зробити дистанційно. Така можливість доступна у мобільному застосунку банку.

Також ми писали, що клієнти державного "ПриватБанку" мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.