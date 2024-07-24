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Українців змусять віддавати 23% прибутку від продажу житла — деталі ініціативи

24 липня 2024 13:30
Ксенія Симонова - Редактор
Продаж нерухомості — угоди обкладуть новим податком
Підрахунок на калькуляторі. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що вносить зміни до системи оподаткування. Одна з його норм передбачатиме вимогу сплати від 11% до 23% податку за перехід прав власності на нерухомість.

Про деталі ініціативи повідомила інвестиційний ріелтор Олена Маленкова, пише Oboz.

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Відповідний законопроєкт розробив та затвердив Кабінет міністрів. Згідно з ним, буде стягуватися податок за перехід прав власності на нерухомість, якщо право було зареєстроване у держреєстрі мінімум три роки тому.

Окрім вищезгаданого випадку, 11% почнуть стягувати у разі другого продажу житлової нерухомості упродовж одного року.

При цьому у деяких випадках сплатити доведеться 23%. Такий розмір буде у випадку:

другого протягом календарного року продажу нерухомості, право власності на яку зареєстровано щонайменше три роки тому;
третього продажу у році, "незважаючи на дату у праві власності".

Водночас, документ передбачає звільнення від необхідності сплати податку на продаж нерухомості у разі, якщо право власності на квартиру не перевищує трирічний період.

"Якщо право власності на вашу квартиру настало раніше, ніж 3 роки, то ви маєте пільгу, для вас немає податку на дохід фізичних осіб — можете спати спокійно", — наголосила експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, до кінця літа 2024 року цінова ситуація на ринку нерухомості в Україні може змінитися у бік підвищення. Вартість одного квадратного метра може підскочити на кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні за майже два роки дії програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" громадяни оформили понад 11 тис. кредитів сумарно на 17,67 млрд гривень. Загалом щомісячна середня кількість кредитів зросла у 1,6 раза.

квартири податки нерухомість житло ціни законопроєкт продаж

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