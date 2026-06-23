Ціни на нафту у світі: Пендзин спрогнозував, чи здешевшає нафта у 2026 році

Нафтопереробний завод, долари. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Швидкого падіння цін на нафту і пальне очікувати не варто. Втім, з огляду на позитивні очікування щодо перенасичення нафторинку, вартість "чорного золота" все ж може знизитися наприкінці 2026 року.

Про це сказав в інтерв’ю Новини.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Причини зниження цін на нафту

Як пояснив Олег Пендзин, на світовий ринок нафти очікує трансформація через вихід низки країн з організації ОПЕК та їхній намір збільшити обсяги видобутку сировини. Такі плани, наприклад, озвучувала влада Іраку. Втім, наростити загальний обсяг видобутку нафти — це не швидкий процес.

"Це точно затягнеться від 5 і, можливо, до 9 місяців. Тому давайте не будемо очікувати якогось потужного зниження. Хоча тенденція тішить, особливо щодо падіння цін на Urals", — сказав експерт.

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу зауважив, що достатньо низькими ціни на нафту можуть бути вже наприкінці 2026 року.

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, дизельне пальне на українських АЗС може подорожчати до 95 гривень за літ вже наприкінці літа. Про таку можливість заявив в етері Ранок.LIVE паливний експерт та засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін.

Він підкреслив, що вітчизняні АЗС повністю залежать від поставок з-за кордону, тому реагують на будь-які світові коливання. Наприклад, загострення між Іраном та Ізраїлем уже змусило великих гуртовиків змінювати свої прайси.

"Якщо не вирішиться питання з Ормузькою протокою, повернемось до тих цін які вже бачили", — зауважив Льоушкін.

Експерт додав, що якщо ситуація розвиватиметься за найгіршим сценарієм, то дизельне паливо для українських водіїв коштуватиме до 90 — 95 гривень/літр.

Раніше Новини.LIVE писали, що для українців може подорожчати хліб. Це пов’язано зі зростанням витрат на виробництво і логістику. Ціни зростатимуть поступово.

Також Новини.LIVE розповідали, що пшениця на агроринку здешевшала на 200 гривень за тонну. При цьому трейдери і переробні підприємства зберігають стриманий попит на продукцію у червні. Попри це, ціни на пшеницю продовжують знижуватися.