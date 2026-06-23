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Главная Финансы Цены на нефть пока останутся высокими: эксперт объяснил, почему

Цены на нефть пока останутся высокими: эксперт объяснил, почему

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Дата публикации 23 июня 2026 21:42
Мировые цены на нефть: Пендзин спрогнозировал, подешевеет ли нефть в 2026 году
Нефтеперерабатывающий завод, доллары. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Быстрого падения цен на нефть и топливо ожидать не стоит. Впрочем, учитывая оптимистичные прогнозы относительно перенасыщения нефтяного рынка, стоимость "черного золота" всё же может снизиться в конце 2026 года.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Причины снижения цен на нефть

Как объяснил Олег Пендзин, на мировой рынок нефти ждет трансформация из-за выхода некоторых стран из организации ОПЕК и их намерения увеличить объемы добычи сырья. Такие планы, например, озвучивали власти Ирака. Впрочем, нарастить общий объем добычи нефти — это не быстрый процесс.

"Это точно затянется от 5 и, возможно, до 9 месяцев. Поэтому давайте не будем ожидать какого-то резкого снижения. Хотя тенденция обнадеживает, особенно из-за падения цен на Urals", — сказал эксперт.

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба отметил, что цены на нефть могут стать достаточно низкими уже в конце 2026 года.

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Что еще стоит знать

Напомним, дизельное топливо на украинских АЗС может подорожать до 95 гривен за литр уже в конце лета. Об этой возможности заявил в эфире "Ранок.LIVE" топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Он подчеркнул, что отечественные АЗС полностью зависят от поставок из-за рубежа, поэтому реагируют на любые мировые колебания. Например, обострение ситуации между Ираном и Израилем уже заставило крупных оптовиков менять свои прайсы.

"Если не решится вопрос с Ормузским проливом, вернёмся к тем ценам, которые уже видели", — отметил Леушкин.

Эксперт добавил, что если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то дизельное топливо для украинских водителей будет стоить до 90–95 гривен за литр.

Ранее Новини.LIVE писали, что для украинцев может подорожать хлеб. Это связано с ростом затрат на производство и логистику. Цены будут расти постепенно.

Также Новини.LIVE сообщали, что пшеница на агрорынке подешевела на 200 гривен за тонну. При этом трейдеры и перерабатывающие предприятия сохраняют сдержанный спрос на продукцию в июне. Несмотря на это, цены на пшеницу продолжают снижаться.

нефть Олег Пендзин цены на нефть
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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