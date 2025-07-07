Ціни на молоко в Україні — як і чому зміниться вартість у липні 2025

Продаж молочної продукції. Фото: УНІАН

Молоко в Україні дешевшає, як і молочна продукція загалом. Причина — дощове та прохолодне літо у 2025 році.

Про це йдеться у матеріалі редакції Новини.LIVE, де керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський розповів якими будуть ціни на молокопродукцію у липні 2025 року.

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Як пояснив Ілля Несходовський, прохолодне літо та дощі вплинули на незначне здешевлення молока та іншої молочної продукції. Очікується, що у липні ціни знизяться від 1,5% до 2%.

"Ми бачимо процес здешевлення молочної продукції. Дощове та прохолодне літо, корови можуть вільно випасатися на лугах, які не випалені сонцем. Тож витрати на корми менші, а це призводить до здешевлення кінцевого продукту — молока і молочних виробів", — сказав Несходовський.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що врожай пшениці в Україні у 2025 році буде меншим, ніж торік. Однак це, як пояснив генеральний директор ВГО "Українська аграрна конфедерація" Павло Коваль, не має вплинути на вартість хліба та виробів з борошна. Усе через те, що крім зерна, на ціни можуть впливати й деякі інші фактори.

Раніше ми розповідали, чи з'являться цього літа дешеві овочі та фрукти. Пік цін на ці продукти вже минув. Ще ми писали про європейські супермаркети, які вирішили не відкривати свої представництва в Україні. Так, польська Biedronka, німецькі Lidl та Aldi планували налагодити роботу магазинів ще до повномасштабної війни, але так цього і не зробили.