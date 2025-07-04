Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на фрукти та овочі — чого чекати українцям у липні

Ціни на фрукти та овочі — чого чекати українцям у липні

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:22
В Україні зміняться ціни на продукти — що коштуватиме дешевше
Покупець біля фруктової та овочевої продукції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На початку літа українці зіштовхнулися зі зростанням цін на харчові продукти, зокрема на овочі та фрукти. Однак хороша новина для українців полягає у тому, що пік цін на ягоди та овочі вже минув.

Журналісти Новини.LIVE розібралися, коли варто очікувати на зниження цін та чи буде подешевшання суттєвим.

Реклама
Читайте також:

Ціни на овочі й фрукти — чого очікувати у липні

Пік подорожчання був у першому місяці літа, тому, як пояснив керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський, вже у липні можна очікувати на певне здешевшання продукції. Однак на суттєве зниження цін українцям сподіватися не варто. 

Так, Несходовський нагадав, що фрукти та овочі додавали у вартості через низку факторів, серед яких:

  • подорожчання електроенергії у 2024 році;
  • курсові коливання валют;
  • поганий врожай через нестабільну погоду. 

"Негативно вплинули ті заморозки, які у нас були пізньою весною. Це погіршило врожай, особливо тих фруктів, які у нас вирощуються, кісточкових у тому числі", — сказав експерт.

Раніше ми розповідали, що ціни на молоду картоплю після того, як перетнули позначку у 89 грн за кг у травні, почали поступово спадати у червні. Так, у магазинах її можна було придбати за середньою ціною у 37,63 грн. Дізнавайтесь також, який супермаркет встановив найнижчі ціни на яйця

продукти фрукти овочі ціни в Україні ціни
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації