В Україні зміняться ціни на продукти — що коштуватиме дешевше

Ціни на фрукти та овочі — чого чекати українцям у липні
На початку літа українці зіштовхнулися зі зростанням цін на харчові продукти, зокрема на овочі та фрукти. Однак хороша новина для українців полягає у тому, що пік цін на ягоди та овочі вже минув.
Журналісти Новини.LIVE розібралися, коли варто очікувати на зниження цін та чи буде подешевшання суттєвим.
Ціни на овочі й фрукти — чого очікувати у липні
Пік подорожчання був у першому місяці літа, тому, як пояснив керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський, вже у липні можна очікувати на певне здешевшання продукції. Однак на суттєве зниження цін українцям сподіватися не варто.
Так, Несходовський нагадав, що фрукти та овочі додавали у вартості через низку факторів, серед яких:
- подорожчання електроенергії у 2024 році;
- курсові коливання валют;
- поганий врожай через нестабільну погоду.
"Негативно вплинули ті заморозки, які у нас були пізньою весною. Це погіршило врожай, особливо тих фруктів, які у нас вирощуються, кісточкових у тому числі", — сказав експерт.
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