В Україні зміняться ціни на продукти — що коштуватиме дешевше

Покупець біля фруктової та овочевої продукції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На початку літа українці зіштовхнулися зі зростанням цін на харчові продукти, зокрема на овочі та фрукти. Однак хороша новина для українців полягає у тому, що пік цін на ягоди та овочі вже минув.

Журналісти Новини.LIVE розібралися, коли варто очікувати на зниження цін та чи буде подешевшання суттєвим.

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Пік подорожчання був у першому місяці літа, тому, як пояснив керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський, вже у липні можна очікувати на певне здешевшання продукції. Однак на суттєве зниження цін українцям сподіватися не варто.

Так, Несходовський нагадав, що фрукти та овочі додавали у вартості через низку факторів, серед яких:

подорожчання електроенергії у 2024 році;

курсові коливання валют;

поганий врожай через нестабільну погоду.

"Негативно вплинули ті заморозки, які у нас були пізньою весною. Це погіршило врожай, особливо тих фруктів, які у нас вирощуються, кісточкових у тому числі", — сказав експерт.

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