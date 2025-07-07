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Главная Финансы Цены на молочную продукцию — что положительно влияет на стоимость

Цены на молочную продукцию — что положительно влияет на стоимость

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 18:05
Цены на молоко в Украине — как и почему изменится стоимость в июле 2025 года
Продажа молочной продукции. Фото: УНИАН

Молоко в Украине дешевеет, как и молочная продукция в целом. Причина — дождливое и прохладное лето в 2025 году.

Об этом говорится в материале редакции Новини.LIVE, где руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский рассказал какими будут цены на молокопродукцию в июле 2025 года.

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Как пояснил Илья Несходовский, прохладное лето и дожди повлияли на незначительное удешевление молока и другой молочной продукции. Ожидается, что в июле цены снизятся от 1,5% до 2%.

"Мы видим процесс удешевления молочной продукции. Дождливое и прохладное лето, коровы могут свободно выпасаться на лугах, которые не выжжены солнцем. Поэтому расходы на корма меньше, а это приводит к удешевлению конечного продукта - молока и молочных изделий", — сказал Несходовский.

Что еще стоит знать

Напомним, что урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет меньше, чем в прошлом году. Однако это, как пояснил генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павел Коваль, не должно повлиять на стоимость хлеба и изделий из муки. Все потому, что кроме зерна, на цены могут влиять и некоторые другие факторы.

Ранее мы рассказывали, появятся ли этим летом дешевые овощи и фрукты. Пик цен на эти продукты уже прошел. Еще мы писали о европейских супермаркетах, которые решили не открывать свои представительства в Украине. Так, польская Biedronka, немецкие Lidl и Aldi планировали наладить работу магазинов еще до полномасштабной войны, но так этого и не сделали.

продукты деньги цены молоко цены на продукты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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