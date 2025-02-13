Як на ринках торгуватимуть молоком у 2025 році та чому деяка продукція зникне

Пляшки з молоком та інша молочна продукція. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році торгівля молоком на ринках здійснюватиметься за новими правилами. Продавців, які захочуть торгувати своєю продукцією, зобов'яжуть виконувати певні умови.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики України, нововведення запрацюють з 29 квітня.

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Що зміниться

Передбачається, що завдяки новим правилам удосконаляться заходи щодо обігу молока та молочних продуктів, які продаються на агропродовольчих ринках. Наприклад:

з'являться чіткі вимоги до відбору зразків молока та молочних продуктів;

будуть визначені показники якості та безпечності для продуктів, їх регулярно перевірятимуть;

на регулярній основі відбуватимуться лабораторні дослідження, під час яких фахівці будуть підтверджувати, чи відповідає продукція санітарним нормам.

У відомстві зазначають, що нових інструкцій повинні будуть дотримуватися як промислові виробники, так і дрібнотоварні продавці-фізособи, якщо вони утримують до п’яти корів, а молоко в них купує безпосередньо кінцевий споживач. При цьому продавати молоко та молочні продукти можна буде лише за наявності певних документів:

ветеринарного або ідентифікаційного документа, за яким можна підтвердити безпечність молока та що тварина здорова. У ньому зазначаються результати дослідження тварин на мастит, туберкульоз, лейкоз та бруцельоз;

дати останнього щеплення проти сибірки.

експертного висновка акредитованої лабораторії, розташованої на агропродовольчому ринку.

результатів лабораторних досліджень безпечності молока з уповноваженої лабораторії.

Раніше молочна продукція теж проходила перевірку, але відбувалося усе вибірково. Однак з квітня фахівці досліджуватимуть кожну партію, тому рівень безпеки має покращитися.

Що зміниться для покупців

На виході населення має купувати на ринках лише якісну молочну продукцію, адже перед тим, як допустити продавця до роботи, її ретельно перевірятимуть. А також:

зменшиться ризик придбання небезпечного молока, у якому можуть бути інфекційні збудники чи хімічні домішки;

прозорість походження молочної продукції, оскільки всі продавці муситимуть мати відповідні документи.

Раніше ми розповідали, що українці наприкінці 2024 року почали витрачати більше грошей на купівлю молочної продукції. Наприклад, в останній місяць осені пастеризоване молоко 2,5% додало у ціні понад 19%.

Також ми пояснювали, чому ціни на продукти зміняться найближчим часом. Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, чого очікувати населенню.