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Ціни на мідь знову ростуть — вартість кольорових металів у грудні

28 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 27 грудня 2024 року
Металургійний завод. Фото: ferroglobe.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

З давніх часів мідь була символом прогресу та інновацій. Цей червонувато-коричневий метал допомагав людству будувати цивілізацію та розвивати технології. Сьогодні мідь продовжує грати надважливу роль у нашому житті та зустрічається усюди: від електроніки до медицини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 27 грудня.

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Цікаві факти про мідь

Знаменита Статуя Свободи у Нью-Йорку спочатку була мідного кольору. Згодом, через вплив повітря та морської води, на її поверхні утворилася зелена патина. Цей процес зайняв близько 20 років, і тепер статуя має свій відомий зелений відтінок, який не тільки надає їй унікального вигляду, але й захищає метал від подальшої руйнації.

Завдяки своїй здатності утворювати патину, мідь широко використовується в архітектурі та мистецтві. Знамениті приклади включають не тільки Статую Свободи, а й дах Кафедрального собору Святого Павла у Лондоні.

Мідь є важливим мікроелементом для організму людини. Вона бере участь в утворенні червоних кров'яних клітин і міститься в таких продуктах, як листова зелень, зернові, картопля та боби.

Існує міф, що мідні прикраси можуть зцілювати хвороби та покращувати здоров'я, якщо носити їх на тілі. У давнину люди вірили, що цей метал має магічні властивості та може лікувати артрит, покращувати кровообіг і навіть захищати від злих духів. Хоча мідь дійсно важлива для здоров'я як мікроелемент, наукових доказів того, що носіння мідних прикрас має лікувальний вплив, немає.

Мідь — єдиний метал, крім золота, який має природний колір, відмінний від сірого чи сріблястого. Її червонувато-металевий відтінок робить її унікальною серед усіх елементів періодичної таблиці. Цей колір обумовлений особливостями електронної будови міді, що також впливає її високу тепло- та електропровідність.

Яка ситуація з металургією в Україні

У 2025 році експорт залізняку з України, за прогнозами, може скоротитися на 15% і скласти 27 млн ​​тонн. Про це пише GMK Center. Основними причинами очікуваного спаду називаються низькі світові ціни на руду та зростання виробничих витрат. Вже 2024 року вартість залізняку на рівні 95 доларів за тонну робила поставки до Китаю малоприбутковими. Додатковий тиск чинять висока доларова інфляція в Україні та зростання цін на електроенергію, яка становить до 50% витрат на виробництво.

Компанії гірничо-металургійного комплексу зазнають значного фінансового тиску. Наприклад, одна з найбільших компаній повідомила, що у першому півріччі 2024 року собівартість виробництва у доларах зросла на 11%. При цьому зростання тарифів на електроенергію та складнощі з логістикою продовжують посилювати ситуацію.

Логістичні проблеми залишаються ключовим викликом. Хоча завершення військових дій могло б полегшити морські перевезення, миттєвого покращення очікувати не варто. Обмежена кількість доступних суден, високі страхові ставки та ризики, що зберігаються в Чорному морі, продовжують залишатися серйозними бар'єрами для експорту.

Окрім того, очікуване зростання тарифів на залізничні перевезення загрожує подальшій конкурентоспроможності галузі. Так, 9 грудня "Укрзалізниця" затвердила підвищення тарифів на 37%, що еквівалентно зростанню на 13% у річному вимірі. У результаті частка логістики у собівартості залізняку зросте приблизно на 2,7%.

На думку аналітиків, надія на стабілізацію експортних показників пов'язана насамперед із завершенням війни. Однак навіть за сприятливого сценарію виробничі витрати залишаться високими, а конкуренція на світовому ринку залізняку зберігатиме жорсткий характер.

Ціни на мідь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 28 грудня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 250 до 325 грн;
  • Вінницька область — від 220 до 325 грн;
  • Волинська область — від 220 до 330 грн;
  • Дніпропетровська область — від 255 до 290 грн;
  • Житомирська область — від 240 до 290 грн;
  • Закарпатська область — від 250 до 355 грн;
  • Запорізька область — від 235 до 330 грн;
  • Івано-Франківська область — від 245 до 280 грн;
  • Кіровоградська область — від 245 до 280 грн;
  • Львівська область — від 240 до 280 грн;
  • Миколаївська область — від 245 до 300 грн;
  • Одеська область — від 280 до 300 грн;
  • Полтавська область — від 245 до 280 грн;
  • Рівненська область — від 245 до 280 грн;
  • Сумська область — від 245 до 280 грн;
  • Тернопільська область — від 245 до 280 грн;
  • Харківська область — від 280 до 345 грн;
  • Хмельницька область — від 250 до 300 грн;
  • Черкаська область — від 245 до 280 грн;
  • Чернівецька область — від 245 до 280 грн;
  • Чернігівська область — від 250 до 290 грн.

Що ще варто знати українцям

Пункти приймання металобрухту охоче приймають латунь, яка є сплавом міді. Попри те, що ціни на латунь трохи нижчі, ніж на чисту мідь, вони все одно залишаються досить високими.

Ми також вивчали ціни на інші кольорові метали, включаючи алюміній. Цей метал можна знайти усюди: у крилах літаків, кухонній фользі та навіть у наших смартфонах.

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