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Цены на медь снова растут — стоимость цветных металлов в декабре

28 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 27 декабря 2024 года
Металлургический завод. Фото: ferroglobe.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С давних времен медь была символом прогресса и инноваций. Этот красновато-коричневый металл помогал человечеству строить цивилизацию и развивать технологии. Сегодня медь продолжает играть важную роль в нашей жизни и встречается всюду: от электроники до медицины.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 27 декабря.

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Интересные факты о меди

Знаменитая Статуя Свободы в Нью-Йорке поначалу была медного цвета. Впоследствии из-за воздействия воздуха и морской воды на ее поверхности образовалась зеленая патина. Этот процесс занял около 20 лет, и теперь статуя имеет свой известный зеленый оттенок, который не только придает ей уникальный вид, но и защищает металл от дальнейшего разрушения.

Благодаря своей способности образовывать патину медь широко используется в архитектуре и искусстве. Известные примеры включают не только Статую Свободы, но и крышу Кафедрального собора Святого Павла в Лондоне.

Медь является важнейшим микроэлементом для организма человека. Она участвует в образовании красных кровяных клеток и содержится в таких продуктах как листовая зелень, зерновые, картофель и бобы.

Существует миф, что медные украшения могут лечить болезни и улучшать здоровье, если носить их на теле. В древности люди верили, что этот металл обладает магическими свойствами и может лечить артрит, улучшать кровообращение и даже защищать от злых духов. Хотя медь действительно важна для здоровья как микроэлемент, научных доказательств того, что ношение медных украшений оказывает лечебное воздействие, нет.

Медь — единственный металл, кроме золота, который имеет естественный цвет, отличный от серого или серебристого. Ее красновато-металлический оттенок делает ее уникальной среди всех элементов периодической таблицы. Этот цвет обусловлен особенностями электронного строения меди, что также влияет на ее высокую тепло- и электропроводность.

Какая ситуация с металлургией в Украине

В 2025 году экспорт железной руды из Украины, по прогнозам, может сократиться на 15% и составить 27 млн ​​тонн. Об этом пишет GMK Center. Основными причинами ожидаемого спада называются низкие мировые цены на руду и рост производственных издержек. Уже в 2024 году стоимость железной руды на уровне 95 долларов за тонну делала поставки в Китай малоприбыльными. Дополнительное давление оказывают высокая долларовая инфляция в Украине и рост цен на электроэнергию, составляющую до 50% затрат на производство.

Компании горно-металлургического комплекса испытывают значительное финансовое давление. К примеру, одна из крупнейших компаний сообщила, что в первом полугодии 2024 года себестоимость производства в долларах выросла на 11%. При этом рост тарифов на электроэнергию и сложности с логистикой продолжают усугублять ситуацию.

Логистические проблемы остаются ключевым вызовом. Хотя завершение военных действий могло бы облегчить морские перевозки, мгновенного улучшения ждать не стоит. Ограниченное количество доступных судов, высокие страховые ставки и риски в Черном море продолжают оставаться серьезными барьерами для экспорта.

Кроме того, ожидаемый рост тарифов на железнодорожные перевозки чреват дальнейшей конкурентоспособностью отрасли. Так, 9 декабря "Укрзализныця" утвердила повышение тарифов на 37%, что эквивалентно росту на 13% в годовом исчислении. В результате доля логистики в себестоимости железной руды вырастет примерно на 2,7%.

По мнению аналитиков, надежда на стабилизацию экспортных показателей связана, прежде всего, с завершением войны. Однако даже при благоприятном сценарии производственные затраты останутся высокими, а конкуренция на мировом рынке железной руды будет сохранять жесткий характер.

Цены на медь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 28 декабря и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 250 до 325 грн;
  • Винницкая область — от 220 до 325 грн;
  • Волынская область — от 220 до 330 грн;
  • Днепропетровская область — от 255 до 290 грн;
  • Житомирская область — от 240 до 290 грн;
  • Закарпатская область — от 250 до 355 грн;
  • Запорожская область — от 235 до 330 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 245 до 280 грн;
  • Кировоградская область — от 245 до 280 грн;
  • Львовская область — от 240 до 280 грн;
  • Николаевская область — от 245 до 300 грн;
  • Одесская область — от 280 до 300 грн;
  • Полтавская область — от 245 до 280 грн;
  • Ровенская область — от 245 до 280 грн;
  • Сумская область – от 245 до 280 грн;
  • Тернопольская область — от 245 до 280 грн;
  • Харьковская область — от 280 до 345 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 300 грн;
  • Черкасская область — от 245 до 280 грн;
  • Черновицкая область — от 245 до 280 грн;
  • Черниговская область — от 250 до 290 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Пункты приема металлолома охотно принимают латунь, являющуюся сплавом меди. Несмотря на то, что цены на латунь немного ниже чистой меди, они все равно остаются достаточно высокими.

Мы также изучали цены на другие цветные металлы, включая алюминий. Этот металл можно найти везде: в крыльях самолетов, кухонной фольге и даже наших смартфонах.

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