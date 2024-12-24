Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 24 грудня 2024 року

Виробництво металу. Фото: ing.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Існує метал, що легкий, як пір'їнка і міцний, як сталь. Метал, який можна знайти у крилах літаків, кухонній фользі та навіть у наших смартфонах. Ми говоримо про алюміній. Його історія починається в далекому минулому, а продовжується в наші дні, коли алюміній став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 24 грудня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній був колись дорожчий за золото. У XIX столітті алюміній вважався рідкісним та цінним металом. Наприклад, Наполеон III подавав їжу своїм гостям на алюмінієвих тарілках, наголошуючи на його високій вартості

Алюміній відіграє надважливу роль авіації. Сучасні літаки, такі як Boeing 747 містять близько 66 тонн кг алюмінію. Цей метал використовується через його легкість та міцність, що дозволяє літакам бути більш економічними та ефективними.

Алюміній також має важливе значення у космічних дослідженнях. NASA використовує цей метал у своїх космічних апаратах завдяки його легкості та здатності витримувати екстремальні умови космосу. Наприклад, алюміній використовується у конструкції Міжнародної космічної станції.

Алюміній неймовірно стійкий до корозії. На відміну від заліза, яке іржавіє, алюміній утворює на своїй поверхні оксидний шар, який захищає його від подальшої руйнації. Це робить його ідеальним матеріалом для використання у будівництві та виробництві пакувальних матеріалів.

Алюміній можна переробляти нескінченно. Близько 75% всього колись виробленого алюмінію все ще використовується завдяки його здатності до переробки. Переробка цього металу вимагає всього 5% енергії, необхідної для виробництва з руди, що робить його екологічно вигідним матеріалом.

Яка ситуація з металургією у світі

Європейська комісія (ЄК) розпочала розслідування щодо імпорту певних видів феросплавів. Про це повідомляється в офіційному повідомленні відомства.

Розслідування охоплює такі категорії продукції:

Кремній

Ферромарганець

Феросиліцій

Феросілікомарганець

Феросілікомагній

Кальцій-кремній

Ініціативу було запущено на запит низки країн-членів ЄС. Основною метою розслідування є визначення того, чи завдає або загрожує завдати серйозної шкоди місцевим виробникам значне зростання імпорту даної продукції. З 2020 року обсяги ввезення збільшилися з 1,3 млн тонн до 1,6 млн тонн до середини 2024 року.

ЄК зазначає, що через наявність вільних виробничих потужностей у розмірі понад 21 млн тонн, а також їх заплановане збільшення на 13 млн тонн у глобальному масштабі, надлишкове виробництво досягло рекордного рівня. Водночас, внутрішній попит на продукцію в ЄС знизився, що посилює проблему.

"Галузь стикається з винятковими викликами, оскільки імпорт сплавів до ЄС збільшився через зростання глобальних надлишкових потужностей та привабливість відкритого ринку ЄС, а також через збільшення кількості торгівельних обмежувальних заходів на інших великих ринках", — йдеться в повідомленні.

Крім того, імпортна продукція реалізується за цінами, значно нижчими за внутрішні, що скорочує дохідність і ринкову частку європейських виробників. Розслідування має завершитись протягом дев'яти місяців з моменту початку. При необхідності ЄС може запровадити попередні захисні заходи на строк до 200 днів.

Ціни на алюміній в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 80 грн;

Вінницька область — від 45 до 85 грн;

Волинська область — від 45 до 80 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;

Житомирська область — від 40 до 95 грн;

Закарпатська область — від 50 до 75 грн;

Запорізька область — від 40 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 70 грн;

Львівська область — від 45 до 70 грн;

Миколаївська область — від 50 до 70 грн;

Одеська область — від 45 до 70 грн;

Полтавська область — від 40 до 70 грн;

Рівненська область — від 45 до 70 грн;

Сумська область — від 45 до 90 грн;

Тернопільська область — від 40 до 95 грн;

Харківська область — від 50 до 90 грн;

Хмельницька область — від 40 до 70 грн;

Черкаська область — від 50 до 70 грн;

Чернівецька область — від 40 до 70 грн;

Чернігівська область — від 45 до 75 грн.

Що ще варто знати українцям

У пункти приймання металобрухту можна здавати також латунь, яка є одним із досить дорогих кольорових сплавів. Тому за латунь можна отримати досить хорошу винагороду.

Крім кольорових металів, можна здавати й чорні. Хоча за кілограм сталі або чавуну ви отримаєте менше грошей, ніж за кольорові метали, зібрати велику кількість виробів з чорного металу значно легше.