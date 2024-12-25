Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 25 декабря 2024 года

Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество
Латунь — это материал, который можно найти практически всюду, даже если мы редко задумываемся о ее присутствии. От дверных ручек и музыкальных инструментов до деталей часов и сантехники — этот сплав делает нашу жизнь более удобной и красивой.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.
Интересные факты о латуни
Латунь обладает естественными антимикробными свойствами. Ее поверхности способны уничтожать бактерии и вирусы. Поэтому этот сплав используется для изготовления дверных ручек и других контактных поверхностей в общественных местах.
Латунь широко применяется в производстве музыкальных инструментов, таких как трубы и саксофоны. Ее ценят за отличные акустические свойства, способствующие богатому и резонансному звучанию.
Благодаря способности воспроизводить внешний вид старинных металлов и устойчивость к внешним воздействиям, латунь часто используется в реставрационных работах, особенно в архитектуре и искусстве.
В древнем Риме латунь получали методом сплавления меди с цинковой рудой — галмеем, и из нее чеканить монеты. Этот метод был забыт и утрачен, но свидетельствует о раннем использовании латуни в денежном обращении.
Латунь используется для создания оправ для компасов и футляров для магнитов, поскольку она в отличие от других металлов не намагничивается. Это свойство делает его незаменимым в навигационных приборах.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Центральный горно-обогатительный комбинат в течение 2024 года активно увеличивал объемы производства, и к концу года достиг почти полной загрузки мощностей. Об этом сообщил генеральный директор горно-обогатительных комбинатов компании "Метинвест" Игорь Тонев в своем обращении по случаю годовщины основания предприятия.
Он отметил, что шахта имени Колачевского вышла на плановый уровень производительности. Параллельно на предприятии велась работа по снижению энергоемкости и себестоимости продукции благодаря внедрению инновационных и энергоэффективных технологий.
Через год на фабриках, карьерах и железнодорожных участках были проведены масштабные капитальные ремонты оборудования. Также предприятие уделяло значительное внимание экологическим проектам в соответствии с современными стандартами.
Цены на латунь в Украине в декабре
Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 25 декабря и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:
- Киевская область — от 125 до 170 грн;
- Винницкая область — от 170 до 190 грн;
- Волынская область — от 125 до 185 грн;
- Днепропетровская область — от 155 до 175 грн;
- Житомирская область — от 150 до 170 грн;
- Закарпатская область — от 150 до 180 грн;
- Запорожская область — от 155 до 200 грн;
- Ивано-Франковская область — от 150 до 170 грн;
- Кировоградская область — от 155 до 170 грн;
- Львовская область — от 120 до 175 грн;
- Николаевская область — от 130 до 185 грн;
- Одесская область — от 175 до 190 грн;
- Полтавская область — от 155 до 175 грн;
- Ровенская область — от 150 до 170 грн;
- Сумская область — от 150 до 170 грн
- Тернопольская область — от 175 до 190 грн;
- Харьковская область — от 180 до 200 грн;
- Хмельницкая область — от 120 до 165 грн;
- Черкасская область — от 120 до 170 грн;
- Черновицкая область — от 155 до 170 грн;
- Черниговская область — от 170 до 185 грн.
Что еще стоит знать украинцам
Алюминий можно сдать на ресайклинг. Хотя его стоимость несколько ниже, чем у латуни, она все равно остается на высоком уровне, что позволяет получить существенную прибыль. К тому же переработка алюминия способствует сохранению окружающей среды.
Помимо цветных металлов можно сдавать и чёрные. Хотя стоимость килограмма стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, собрать большое количество изделий из черного металла гораздо проще.
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