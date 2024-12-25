Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 25 декабря 2024 года

Производство металла. Фото: mmti.co.za

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это материал, который можно найти практически всюду, даже если мы редко задумываемся о ее присутствии. От дверных ручек и музыкальных инструментов до деталей часов и сантехники — этот сплав делает нашу жизнь более удобной и красивой.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.

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Интересные факты о латуни

Латунь обладает естественными антимикробными свойствами. Ее поверхности способны уничтожать бактерии и вирусы. Поэтому этот сплав используется для изготовления дверных ручек и других контактных поверхностей в общественных местах.

Латунь широко применяется в производстве музыкальных инструментов, таких как трубы и саксофоны. Ее ценят за отличные акустические свойства, способствующие богатому и резонансному звучанию.

Благодаря способности воспроизводить внешний вид старинных металлов и устойчивость к внешним воздействиям, латунь часто используется в реставрационных работах, особенно в архитектуре и искусстве.

В древнем Риме латунь получали методом сплавления меди с цинковой рудой — галмеем, и из нее чеканить монеты. Этот метод был забыт и утрачен, но свидетельствует о раннем использовании латуни в денежном обращении.

Латунь используется для создания оправ для компасов и футляров для магнитов, поскольку она в отличие от других металлов не намагничивается. Это свойство делает его незаменимым в навигационных приборах.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Центральный горно-обогатительный комбинат в течение 2024 года активно увеличивал объемы производства, и к концу года достиг почти полной загрузки мощностей. Об этом сообщил генеральный директор горно-обогатительных комбинатов компании "Метинвест" Игорь Тонев в своем обращении по случаю годовщины основания предприятия.

Он отметил, что шахта имени Колачевского вышла на плановый уровень производительности. Параллельно на предприятии велась работа по снижению энергоемкости и себестоимости продукции благодаря внедрению инновационных и энергоэффективных технологий.

Через год на фабриках, карьерах и железнодорожных участках были проведены масштабные капитальные ремонты оборудования. Также предприятие уделяло значительное внимание экологическим проектам в соответствии с современными стандартами.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 25 декабря и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 125 до 170 грн;

Винницкая область — от 170 до 190 грн;

Волынская область — от 125 до 185 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 175 грн;

Житомирская область — от 150 до 170 грн;

Закарпатская область — от 150 до 180 грн;

Запорожская область — от 155 до 200 грн;

Ивано-Франковская область — от 150 до 170 грн;

Кировоградская область — от 155 до 170 грн;

Львовская область — от 120 до 175 грн;

Николаевская область — от 130 до 185 грн;

Одесская область — от 175 до 190 грн;

Полтавская область — от 155 до 175 грн;

Ровенская область — от 150 до 170 грн;

Сумская область — от 150 до 170 грн

Тернопольская область — от 175 до 190 грн;

Харьковская область — от 180 до 200 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 165 грн;

Черкасская область — от 120 до 170 грн;

Черновицкая область — от 155 до 170 грн;

Черниговская область — от 170 до 185 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Алюминий можно сдать на ресайклинг. Хотя его стоимость несколько ниже, чем у латуни, она все равно остается на высоком уровне, что позволяет получить существенную прибыль. К тому же переработка алюминия способствует сохранению окружающей среды.

Помимо цветных металлов можно сдавать и чёрные. Хотя стоимость килограмма стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, собрать большое количество изделий из черного металла гораздо проще.