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Алюміній можна дорого продати на брухт — яка ціна на 1 кг металу

9 грудня 2024 06:40
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали станом на 9 грудня 2024 року
Брухт металів. Фото: Freepik
Єлизавета Супівська - редактор

Вироби з алюмінію чудово піддаються повторній переробці, тому їх вигідно здавати на брухт. Метал відносно легко знайти в домашніх умовах, адже алюміній міститься в кухонному посуді, побутовій техніці, деяких предметах декору тощо. Він стане помічником в отриманні додаткового заробітку, оскільки попит стабільно високий.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг алюмінію та де його знайти.

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Щоб відшукати брухт кольорового металу, доведеться промоніторити стан свого домашнього господарства. Алюміній характеризується стійкістю до корозії та легкістю, тож його використовують у виробництві багатьох предметів побутового вжитку. Наприклад, каструль, сковорідок, контейнерів для їжі, банок з-під напоїв, кришок із алюмінієвою обгорткою тощо.

Якщо маєте вдома стару техніку, її також можна продати. Йдеться про холодильники, кондиціонери і микрохвильовки, оскільки там містяться алюмінієві деталі (радіатори чи корпуси). Деякі меблі, зокрема каркаси стільців і столів, зроблені з цього матеріалу. І звісно, не варто забувати про старі дроти з алюмінієвою жилою, корпуси комп’ютерів, будівельні матеріали тощо.

Підприємства закуповують брухт за різними цінами. Це залежить від регіону, засміченості, домішок, сезону, обсягу та інших факторів. Станом на першу половину грудня продати 1 кілограм алюмінію можна за такі суми:

  • Київська область — до 70 грн;
  • Вінницька область — до 80 грн;
  • Дніпропетровська область — до 60 грн;
  • Запорізька область — до 90 грн;
  • Івано-Франківська область — до 70 грн;
  • Львівська область — до 80 грн;
  • Одеська область — до 50 грн;
  • Сумська область — до 65 грн;
  • Тернопільська область — до 85 грн;
  • Харківська область — до 75 грн;
  • Хмельницька область — до 75 грн;
  • Чернівецька область — до 65 грн.

Збираючи алюмінієвий брухт вдома, ви очищуєте середовище від мотлоху і допомагаєте зменшити енергетичні потреби на первинний видобуток. Це хороше джерело додаткового заробітку, адже пункти переробки високо цінують алюміній через його піддатливість до зовнішнього втручання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, непогано заробити можна на дорогоцінних металах, зокрема золоті. В Україні Національний банк регулярно оновлює закупівельні ціни, необхідні для розрахунку з суб’єктами господарювання. Плюс можна здати золото в ломбард.

Також ми писали, що дорого коштують кольорові метали, наприклад, мідь чи латунь. Другий можна здати на повторну переробку і заробити до 190 грн за кілограм. Вартість залежить від регіону, домішок, обсягу брухту та інших факторів.

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