Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 17 декабря 2024 года

Рабочие металлургического комбината. Фото: indiasteel.in

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С давних пор черные металлы играли важную роль в развитии человеческой цивилизации. От первых стальных орудий до современных высокотехнологичных сплавов эти материалы сопровождали нас на пути прогресса. Сегодня черные металлы остаются незаменимыми в разных областях, от строительства и машиностроения до медицины и космических исследований. Переработка металлов сокращает отходы и приносит экономическую выгоду, одновременно поддерживая экологию.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 17 декабря.

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Железо является одним из немногих элементов, обладающих сильными магнитными свойствами. Это делает его незаменимым в производстве электромагнитов, трансформаторов и двигателей. Магнитные свойства железа также используются в медицинских устройствах, таких как МРТ.

Также железо является наиболее распространенным металлом в земной коре и, вероятно, основным компонентом земного ядра. Это объясняет его значимость для геологических действий и магнитного поля Земли. Без железа у нашей планеты не было бы такого сильного поля, которое защищает нас от космической радиации.

Некоторые виды стали, такие как дамасская сталь, обладают уникальными узорами и свойствами благодаря особым методам ковки и термообработки. Эти стали славятся своей крепостью и остротой, поэтому из них часто изготовляют клинки и инструменты. Дамасская сталь также известна своей способностью сохранять остроту лезвия в течение длительного времени.

Сталь является наиболее перерабатываемым материалом в мире. Более 80% всей производимой стали проходит ресайклинг, что значительно снижает потребление энергии и ресурсов. Этот процесс также уменьшает выбросы углекислого газа и способствует защите окружающей среды.

Чугун — это один из древнейших сплавов железа, широко используемый благодаря своей прочности и стойкости к коррозии. Он применяется в производстве труб, кухонной утвари и даже в архитектуре. Например, многие исторические дома имеют чугунные элементы, сохраняющие свою прочность на протяжении веков.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Металлургические компании Украины в ноябре 2024 года сократили экспорт плоского стального проката до 66,2 тыс. т, что на 56,4% меньше октября и на 49,2% ниже показателя за ноябрь 2023 года. Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

Основной объем экспорта пришелся на горячекатаный прокат, объемы которого составили 46,99 тыс. т. — снижение на 59,2% по сравнению с октябрем и на 56,8% по отношению к прошлому году. Поставки холоднокатаного проката снизились до 12,83 тыс. т, что на 12,7% ниже, чем в прошлом году. Экспорт проката с покрытием упал до 5,12 тыс. т — на 9,3% меньше, чем в прошлом.

Объемы экспорта плоского проката в ноябре стали минимальными с апреля 2023 года, когда отрасль восстанавливалась после длительных перебоев с электроснабжением. К ноябрю отгрузка стабильно превышала 100 тыс. т ежемесячно.

Эксперты отмечают, что такой спад связан с неблагоприятной ситуацией на мировом рынке стали, особенно в ЕС, который является основным рынком украинских металлургов. Дополнительное давление оказывают внутренние проблемы: дефицит энергии, рост затрат на электроэнергию и логистику, а также нехватка квалифицированных работников.

При этом за 11 месяцев 2024 года экспорт плоского проката из Украины вырос на 48,6% по отношению к аналогичному периоду 2023 года, достигнув 1,51 млн т.

Цены на чермет в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Запорожская область – от 4,5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область – от 3,5 до 5 грн;

Тернопольская область — от 2 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 4 грн.

Что еще следует знать украинцам

В пунктах приемки металлолома принимают не только чермет, но и цветные металлы, в частности алюминий. Стоимость этого материала существенно выше, чем цена на сталь или чугун.

А вот золото в таких пунктах сдать невозможно — для этого существуют ломбарды. Там за изделия из золота можно получить значительную сумму, тем более что в последнее время этот металл демонстрирует существенный рост стоимости.