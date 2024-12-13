Цены на медь и цветные металлы в Украине на 13 декабря 2024 года

Извлечение меди Фото: krone.at

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — один из первых металлов, освоенных человеком, сыгравший немаловажную роль в развитии цивилизации. Этот пластичный и легко обрабатываемый материал с характерным золотисто-розовым оттенком ценится за свои отличные ведущие свойства. Издавна медь использовали для создания орудий труда, украшений и монет, а в современном мире она нашла широкое применение в электротехнике, строительстве и многих других сферах. Высокий спрос на медь делает ее популярным материалом для сдачи в пункты приема утиля, где за медные изделия предлагают очень привлекательные цены.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 13 декабря.

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Интересные факты о меди

Медь считается одним из первых металлов, освоенных человеком. Археологические находки показывают, что ее начали использовать в 8 700 году до нашей эры. Этот металл сыграл важную роль в развитии ранних цивилизаций, став основой создания орудий труда, украшений и первых монет.

Медь обладает высокой электропроводностью, уступая в этом только серебру. Это свойство сделало его крайне важным материалом в электротехнике, где оно применяется для изготовления проводов, кабелей и других компонентов.

Одной из уникальных характеристик меди также ее природные антибактериальные свойства. Благодаря этому она активно используется для создания ручек, перил и других предметов, находящихся в общественных местах. Это помогает значительно снизить риск распространения бактерий и инфекций.

В организме человека медь является важным микроэлементом. Она участвует в создании красных кровяных телец, а также поддерживает здоровье костей и нервной системы. Кроме того, медь способствует правильному усвоению железа.

С течением времени медь окисляется и покрывается зеленой патиной, известной как медянка. Этот процесс наглядно демонстрирует взаимодействие металла с окружающей средой. Известным примером такого эффекта является Статуя Свободы в Нью-Йорке, которая сначала была медного цвета, но впоследствии приобрела свой характерный зеленый оттенок.

Какая ситуация с металлургией в Украине

В январе-ноябре 2024 года морские порты Украины увеличили перевалку рудных грузов до 16,7 млн. тонн, что значительно превышает показатель в 3,2 млн. тонн за аналогичный период 2023 года. Такие данные опубликованы "Администрацией морских портов Украины".

На 10 декабря 2024 года общий объем обработанных грузов составил 91,1 млн. тонн. За первые 11 месяцев года фактическая грузоперевалка достигла 89,9 млн тонн, что на 70% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Существенный вклад в рост перевалки внес Украинский коридор, через который за 11 месяцев транспортировано 73,4 млн тонн грузов, включая 6,5 млн тонн только за ноябрь.

В ноябре 2024 года морские порты Украины обработали 7,6 млн. тонн грузов, что превышает показатель ноября 2023 года, что составило 6,7 млн. тонн.

Цены на медь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 13 декабря и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 200 до 260 грн;

Винницкая область — от 200 до 250 грн;

Волынская область — от 190 до 250 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 255 грн;

Житомирская область — от 190 до 260 грн;

Закарпатская область — от 180 до 250 грн;

Запорожская область — от 200 до 270 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 250 грн;

Кировоградская область — от 180 до 250 грн;

Львовская область — от 180 до 260 грн;

Николаевская область — от 200 до 275 грн;

Одесская область — от 200 до 280 грн;

Полтавская область — от 180 до 250 грн;

Ровенская область — от 180 до 250 грн;

Сумская область – от 180 до 250 грн;

Тернопольская область — от 180 до 255 грн;

Харьковская область — от 210 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 275 грн;

Черкасская область — от 180 до 250 грн;

Черновицкая область — от 180 до 250 грн;

Черниговская область — от 200 до 280 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома также можно сдать сплав меди — латунь. Цены на этот материал немного ниже стоимости меди, но тоже достаточно высоки.

Еще один цветной металл, который у вас примут — алюминий. В последнее время его стоимость тоже серьезно выросла.