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Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в начале сентября

5 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 5 сентября 2024 года
Доменный цех МК Запорожсталь. Фото: НВ Бизнес
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале сентября цены на медь в Украине начали расти. Основными факторами этого повышения стали рост спроса со стороны ключевых промышленных секторов и ограничение поставок из-за проблем на основных шахтах. Кроме того, глобальная экономическая нестабильность также повлияла на ценообразование, подталкивая цены вверх.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в начале сентября.

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Как выгодно сдать медь

Медь является важным металлом с многочисленными приложениями в промышленности и быту. Она используется в производстве электропроводки, электроники, строительных материалов, труб и кабелей. Она известна высокой проводимостью электрического тока и тепла, что делает ее незаменимой в электрических и электронных устройствах. Кроме того, медь обладает антимикробными свойствами, что делает ее полезной в медицинских и санитарных применениях.

Чтобы сдать медь более выгодно, следует учесть несколько важных моментов. Во-первых, следует следить за актуальными ценами на лом на рынке, поскольку цены могут существенно колебаться. Во-вторых, медь следует подготовить к сдаче: очистить от загрязнений и разделить на разные категории, такие как чистая медь, провода или сплавы. Это позволит получить лучшую цену за каждый тип материала. В-третьих, следует выбрать проверенные пункты приема металлолома, предлагающие конкурентные цены и честные условия.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы обновления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — пояснил Новак.

Эксперт добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 5 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 220 до 265 грн;
  • Винницкая область — от 215 до 265 грн;
  • Днепропетровская область — от 215 до 260 грн;
  • Житомирская область — от 220 до 265 грн;
  • Закарпатская область — от 220 до 255 грн;
  • Запорожская область — от 215 до 250 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 230 до 260 грн;
  • Кировоградская область — от 220 до 250 грн;
  • Львовская область — от 220 до 265 грн;
  • Николаевская область — от 210 до 245 грн;
  • Одесская область — от 225 до 265 грн;
  • Полтавская область — от 220 до 250 грн;
  • Сумская область — от 200 до 235 грн;
  • Тернопольская область — от 215 до 240 грн;
  • Харьковская область — от 245 до 270 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;
  • Черкасская область — от 220 до 260 грн;
  • Черновицкая область — от 215 до 230 грн;
  • Черниговская область — от 230 до 275 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на черный металл, золото и латунь.

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