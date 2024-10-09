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Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

9 октября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 9 октября 2024 года
Производство меди. Фото: yimg.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь — это ценный и полезный металл, который присутствует в доме практически каждого человека как в чистом виде, так и в составе разных соединений. Этот металл можно найти в мобильных телефонах, водопроводных системах и даже в организме человека. Благодаря высокому спросу на медь в различных отраслях промышленности пункты приема лома охотно принимают медные изделия по привлекательным ценам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в октябре.

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Интересные факты о меди

Медь в природе встречается в виде самородков чаще, чем золото, серебро и даже железо. Она может быть представлена ​​в форме самородков, руд и различных соединений, таких как сульфиды и оксиды. Самородки меди бывают разных форм: кубические, призматические и неправильные. Их размеры могут быть от нескольких миллиметров до нескольких метров в диаметре.

По объему мирового производства и потребления медь занимает третье место после железа и алюминия. В 2022 году мировое производство меди составило около 20 миллионов тонн, а потребление достигло почти 22 миллионов тонн. Основными производителями меди являются Чили, Китай, Перу, США и Австралия, а основными потребителями — Китай, США, Япония, Германия и Южная Корея.

Медь — это ключевой микроэлемент, необходимый для правильного функционирования человеческого организма. Она участвует в создании соединений с более чем 300 ферментами, играющими важную роль в различных метаболических процессах.

Медь является эффективным антибактериальным материалом. Благодаря своей способности уничтожать бактерии на поверхности, она может быть отличным средством для обеспечения стерильности в разных помещениях. Антибактериальный эффект меди обусловлен выделением ионов при взаимодействии с влагой. Эти ионы разрушают клеточные мембраны бактерий, создавая неблагоприятные условия их развития на поверхности. Кроме того, каталитическое действие меди способствует образованию активных форм кислорода, уничтожающих бактерии.

В ювелирной промышленности часто используются сплавы меди и золота. Это повышает устойчивость изделий к деформациям и износу. Чистое золото мягкое и склонное к деформациям и царапинам, тогда как сплавы с содержанием до 25% меди обеспечивают высокую прочность и износостойкость.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине после российского вторжения остался только один крупный металлургический завод — "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт отметил, что большинство предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли страны расположены на востоке, и их восстановление станет возможным только после окончания войны и обеспечения безопасности.

Он также добавил, что экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Цены на металлолом в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 9 октября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома.

Киевская область — от 220 до 280 грн;

Винницкая область — от 225 до 300 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 255 грн;

Житомирская область — от 200 до 240 грн;

Закарпатская область — от 190 до 300 грн;

Запорожская область — от 235 до 270 грн;

Ивано—Франковская область — от 235 до 270 грн;

Кировоградская область — от 250 до 280 грн;

Львовская область — от 190 до 250 грн;

Николаевская область — от 250 до 305 грн;

Одесская область — от 270 до 290 грн;

Полтавская область — от 255 до 275 грн;

Сумская область — от 235 до 260 грн;

Тернопольская область — от 215 до 250 грн;

Харьковская область — от 265 до 320 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 290 грн;

Черкасская область — от 245 до 275 грн;

Черновицкая область — от 240 до 275 грн;

Черниговская область — от 240 до 260 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.

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