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В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

30 декабря 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 30 декабря 2024 года
Производство металла. Фото: imperial.ac.uk
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В мире металлов латунь занимает особое место. Этот сплав меди и цинка не только обладает уникальными физическими свойствами, но и сохраняет в себе многовековую историю. От древних римских монет до современных музыкальных инструментов — латунь всегда пользовалась спросом и была важным материалом для человечества.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 30 декабря.

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Интересные факты о латуни

Латунь использовалась еще в древних цивилизациях, таких как Месопотамия, Египет и Рим. В те времена ее получали смешиванием медных и цинковых руд.

Латунь часто используется для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы и тромбоны. Интересно, что не все инструменты, которые называются "латунными", действительно сделаны из латуни. К примеру, некоторые старинные инструменты, такие как шофары, изготовлены из рогов животных.

В Европе с XIII по XVII век латунь использовалась для создания мемориальных пластин, устанавливаемых на могилах. Эти пластины часто украшались гравировками, гербами и надписями, отражающими жизнь и достижения усопшего.

Существует специальный вид латуни, называемый морской латунью. Он содержит небольшое количество олова. Это улучшает ее стойкость к коррозии в морской воде.

Благодаря своей прочности и эстетической привлекательности, латунь часто используется в архитектуре и дизайне интерьеров. Например, знаменитый купол Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, покрыт латунными листами, которые затем были позолочены. Этот материал также используется для изготовления декоративных элементов, таких как перила, светильники и дверные ручки.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Объем промышленного производства в Украине за январь-сентябрь 2024 увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В сентябре этот показатель вырос на 1,3% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 5,5% по сравнению с августом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За девять месяцев производство в металлургии и выпуск готовых металлических изделий увеличились на 25,9% по сравнению с первым полугодием 2023 года, а добыча металлических руд выросла на 22,7% в годовом исчислении.

В сентябре 2024 года производство в металлургии увеличилось на 14,1% по сравнению с сентябрем 2023 года, но сократилось на 3,8% по сравнению с августом. Добыча железной руды выросла на 14% в годовом исчислении, но снизилась на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

С начала года в горно-металлургической отрасли Украины наблюдается замедление темпов роста производства. Это связано с рядом отрицательных факторов, таких как рост тарифов на электроэнергию, увеличение логистических затрат, нехватка квалифицированного персонала из-за мобилизации и других. Эти факторы снижают конкурентоспособность украинской промышленности как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 30 декабря и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 125 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 170 до 190 грн;
  • Волынская область — от 125 до 185 грн;
  • Днепропетровская область — от 155 до 175 грн;
  • Житомирская область — от 150 до 170 грн;
  • Закарпатская область — от 150 до 180 грн;
  • Запорожская область — от 155 до 200 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 150 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 150 до 170 грн;
  • Львовская область — от 120 до 175 грн;
  • Николаевская область — от 150 до 170 грн;
  • Одесская область — от 150 до 190 грн;
  • Полтавская область — от 150 до 200 грн;
  • Ровенская область — от 150 до 170 грн;
  • Сумская область — от 150 до 190 грн
  • Тернопольская область — от 150 до 170 грн;
  • Харьковская область — от 185 до 200 грн;
  • Хмельницкая область — от 160 до 170 грн;
  • Черкасская область — от 150 до 170 грн;
  • Черновицкая область — от 150 до 170 грн;
  • Черниговская область — от 170 до 180 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Алюминий также подлежит переработке. Хотя его цена несколько ниже, чем у латуни, она все равно остается достаточно высокой, что позволяет получить значительную прибыль. Кроме того, переработка алюминия помогает сохранить окружающую среду.

Кроме цветных металлов можно сдавать также драгоценные. Ломбарды с удовольствием принимают золотые изделия, цены на золото всегда остаются высокими.

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