Цены на медь и цветные металлы в Украине на 2 января 2025 года

Металлургический завод. Фото: ferroglobe.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это металл, который на протяжении веков являлся символом прогресса и инноваций. Ее уникальные свойства, такие как высокая теплопроводность и электропроводность, делают этот металл незаменимым в самых передовых технологиях. От древних цивилизаций, которые использовали медь для создания первых инструментов, до современных высокотехнологичных устройств этот металл продолжает играть важную роль в нашем мире.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 2 января.

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Интересные факты о меди

Медь является важнейшим элементом человеческого организма. Она участвует в образовании красных кровяных клеток и поддерживает здоровье нервной системы. Недостаток меди может привести к анемии и другим заболеваниям.

Медь была одним из первых металлов, освоенных человеком. Археологические находки показывают, что медные изделия использовались уже в 8700 году до нашей эры.

Медь имеет уникальный красновато-металлический цвет, отличающий ее от большинства других металлов. Впоследствии медь окисляется и покрывается зеленой патиной, известной как медянка. Этот процесс можно наблюдать на таких знаменитых постройках, как Статуя Свободы.

Медь легко образует сплавы с другими металлами, что делает ее очень полезной в различных отраслях. К примеру, латунь (сплав меди и цинка) и бронза (сплав меди и олова) широко используются в производстве инструментов, украшений и монет.

Медь активно применяется в чистых технологиях. Она используется в производстве солнечных панелей, ветряных турбин и электромобилей, благодаря своей высокой проводимости и долговечности.

Какая ситуация с металлургией в мире

Мировые цены на железную руду в период с 1 по 23 декабря 2024 года значительно снизились. Январские фьючерсы на Далянской товарной бирже упали на 4,5%, до 105,38 долларов за тонну, а на Сингапурской бирже снижение составило 4%, до 100,55 долларов.

В начале декабря рынок демонстрировал оптимизм благодаря положительным экономическим данным из Китая и ожиданиям стимулирующих мер со стороны правительства. К примеру, 2 декабря наблюдался рост цен на фоне улучшения экономических показателей, хотя снижение спроса ограничивало этот подъем. Уже 3 декабря котировки достигли двухмесячного максимума на волне надежд на новые стимулы и активное пополнение запасов.

Однако к середине месяца рынок оказался под давлением из-за противоречивых сигналов об экономической политике Китая. 5 декабря котировки упали на фоне опасений, что заявленные стимулы могут не оправдать ожидания инвесторов. Однако 10 декабря рынок снова достиг двухмесячного максимума благодаря обещаниям китайских властей поддержать экономику. Однако этот рост оказался временным, и тренд снова сменился нисходящим.

В конце декабря снижение цен продолжилось, чему способствовали сезонное падение спроса и улучшение поставок. К примеру, 19 декабря цены опустились почти до месячного минимума на фоне опасений о замедлении экономики Китая и прогнозов Федеральной резервной системы США. На следующий день, 20 декабря, падение продолжилось, что привело к недельным убыткам из-за слабого сезонного спроса.

Основными факторами, влияющими на колебания цен за месяц, стали экономическая политика Китая, сезонные изменения спроса и ситуация с предложением. Ожидания действий китайского правительства по поддержке экономики формировали рыночные настроения. Зимний спад производства стали снизил спрос на железную руду, а улучшение работы горнодобывающих компаний после неблагоприятных погодных условий ослабило опасение дефицита сырья.

Аналитики считают, что в краткосрочной перспективе цены на железную руду, вероятно, останутся в диапазоне 100-110 долларов за тонну, учитывая пополнение запасов сталелитейными предприятиями. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономической политики Китая и глобальных макроэкономических факторов, влияющих на спрос и предложение ключевого сырья.

Цены на медь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 2 января 2025 года и в соответствии с объявлениями пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 240 до 320 грн;

Винницкая область — от 220 до 320 грн;

Волынская область — от 220 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;

Житомирская область — от 240 до 290 грн;

Закарпатская область — от 250 до 350 грн;

Запорожская область — от 230 до 330 грн;

Ивано-Франковская область — от 240 до 280 грн;

Кировоградская область — от 245 до 280 грн;

Львовская область — от 245 до 280 грн;

Николаевская область — от 245 до 300 грн;

Одесская область — от 280 до 300 грн;

Полтавская область — от 245 до 280 грн;

Ровенская область — от 245 до 285 грн;

Сумская область – от 240 до 280 грн;

Тернопольская область — от 245 до 280 грн;

Харьковская область — от 280 до 340 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 300 грн;

Черкасская область — от 240 до 280 грн;

Черновицкая область — от 245 до 285 грн;

Черниговская область — от 250 до 290 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Пункты приема металлолома также охотно принимают латунь — сплав меди. Хотя цены на латунь несколько ниже, чем на чистую медь, они все равно остаются достаточно высокими.

Мы также исследовали цены на черные металлы. Несмотря на то, что стоимость килограмма стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, они также могут приносить хороший дополнительный доход.