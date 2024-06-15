Цены на медь и цветные металлы в Украине на 15 июня 2024 года

Рабочий на металлургическом комбинате. Фото: УНІАН

Цены на металлолом меди в Украине с начала июня демонстрируют стабильный рост. Причинами этого повышения является растущий спрос на металл в промышленности, ограниченное предложение на рынке и рост стоимости первичной меди на мировых рынках.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июне.

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Интересные факты о меди

Медь является одним из старейших металлов, использовавшихся человечеством. Ее добывали и обрабатывали еще при неолите около 10,000 лет назад. Она была одним из первых металлов, которые научились плавить и формировать в инструменты и украшения. Медь обладает превосходной электропроводностью, уступая только серебру, что делает ее незаменимой в производстве электрических кабелей и электроники.

Еще одним интересным фактом является то, что медь обладает природными антимикробными свойствами. Это означает, что бактерии и вирусы не могут долго выживать на поверхности. Благодаря этому медь часто используется при изготовлении медицинских инструментов и поверхностей в больницах для снижения риска инфекций. Медь также играет важную роль в организме человека, поскольку она необходима для формирования красных кровяных телец, здоровья иммунной системы и функционирования мозга.

Где дороже всего принимают лом меди

Цены на лом меди варьируются в зависимости от региона из-за различных факторов, таких как спрос, предложение, транспортные расходы и местные экономические условия. Как правило, крупнейшие промышленные центры и портовые города предлагают самые высокие цены за медный металлолом, поскольку там находится много предприятий, которые перерабатывают металл.

Следует отметить, что цены на медный лом могут изменяться, поэтому важно отслеживать текущие рыночные условия и выбирать наиболее выгодные места для сдачи лома.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Он добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 15 июня 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 250 до 270 грн;

Винницкая область — от 200 до 250 грн;

Днепропетровская область — от 195 до 240 грн;

Житомирская область — от 190 до 240 грн;

Закарпатская область — от 185 до 230 грн;

Запорожская область — от 195 до 255 грн;

Ивано-Франковская область — от 195 до 235 грн;

Кировоградская область — от 185 до 225 грн;

Львовская область — от 195 до 225 грн;

Николаевская область — от 190 до 230 грн;

Одесская область — от 190 до 250 грн;

Полтавская область — от 185 до 230 грн;

Сумская область — от 180 до 235 грн;

Тернопольская область — от 195 до 235 грн;

Харьковская область — от 225 до 255 грн;

Хмельницкая область — от 195 до 240 грн;

Черкасская область — от 195 до 235 грн;

Черновицкая область — от 195 до 250 грн;

Черниговская область — от 195 до 240 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, чермет и латунь.

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