Цены на металлолом черного металла в Украине 24 января 2024 года

Выплавка стали. Фото: forbes.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы — это железо и его сплавы, содержащие углерод в диапазоне от 0,02% до 2,14%. Эти материалы играют немаловажную роль в современной промышленности, так как применяются в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях. Процесс переработки черных металлов заключается в их восстановлении из лома и отходов. Эта деятельность не только позволяет сократить потребление первичных ресурсов и снизить количество отходов, но также может приносить значительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в январе.

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Чугун — это металл железа с углеродом, содержащий от 2,14% до 4,3% углерода. Он обладает высокой прочностью и твердостью, но при этом хрупок. Первые упоминания о чугуне в Китае относятся к V-VI векам до нашей эры. К тому времени чугун использовали для изготовления монет, оружия и предметов домашнего обихода. В дальнейшем производство чугуна в Китае развивалось, и к I веку нашей эры он стал широко использоваться в китайском обществе.

Чугун обладает высокой теплоемкостью, что делает его идеальным материалом для изготовления печей и каминов. Он также используется в производстве чугунных отопительных радиаторов.

Сталь — это сплав железа и углерода, в котором содержание углерода составляет от 0,02 до 2,14%. Это делает ее более крепкой, чем чистое железо, но менее хрупкой, чем чугун. История стали насчитывает более 3800 лет. Первые упоминания о ней встречаются в древнеегипетских источниках 1800 г. до н.э. В то время сталь производилась из метеоритного железа.

Сталь обладает способностью к магнитной индукции, что означает, что она может быть намагничена. Это потому, что сталь содержит атомы железа, обладающие магнитными свойствами. При воздействии магнитного поля атомы железа выстраиваются в порядке, создающем магнитный поток. Способность стали к магнитной индукции делает ее идеальным материалом для изготовления магнитов.

Так, сталь и чугун перерабатывают. Переработка стали и чугуна — это процесс превращения старых или ненужных стальных, или чугунных изделий в новые материалы. Это важно, потому что это помогает сократить количество отходов и сэкономить ресурсы. Сталь перерабатывается преимущественно путем плавки. В процессе плавления сталь нагревается до расплавленного состояния, затем разливается в формы. К формам можно добавлять новые материалы, такие как легирующие материалы, чтобы улучшить свойства металла.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приемки

Источником производства черных металлов является железная руда. Однако ее запасы ограничены, а процессы добычи и обработки требуют значительных энергетических затрат. Кроме того, следует учитывать, что эти процессы отрицательно влияют на окружающую среду.

Следовательно, сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья может быть чрезвычайно полезна. Путем переработки использованных металлических изделий можно не только снизить экологический ущерб, но и получить неплохой доход.

Для тех, кто решает впервые сдать металлолом, важно обратить внимание на следующие аспекты.

Мелкие детали и изделия более популярны в пунктах приема металлолома, поскольку обработка и транспортировка таких элементов проще и экономически выгоднее.

Габаритные конструкции оцениваются ниже из-за более трудоемких процессов транспортировки и взвешивания. Следует учесть, что стоимость металлолома может снизиться, если для загрузки в пресс нужно использовать режущее оборудование.

Для подготовки лома к сдаче также рекомендуется:

Рассортировать лом на черные и цветные металлы.

Отделить нержавеющую сталь от углеродистой, учитывая более высокую стоимость нержавеющей стали.

Разобрать сложные изделия с неметаллическими частями.

Очистить лом от загрязнений, таких как ржавчина, загрязнение, теплоизоляция и асбест, что может снизить цену. Некоторые компании принимают изолированные провода, но по более низкой цене.

Разрезать сложные и длинные конструкции, листовые материалы для упрощения транспортировки и взвешивания. Некоторые покупатели лома предоставляют эту услугу, но она также может повлиять на цену.

Сдавать сразу большое количество металлолома, что может повысить конечную цену.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4 грн до 6 грн

Винницкая область — от 3 грн до 4 грн

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн

Житомирская область — от 2,5 грн до 4 грн

Закарпатская область — от 2 грн до 4 грн

Запорожская область — от 3 грн до 5 грн

Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 2 грн до 4 грн

Львовская область — от 3 грн до 4 грн

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн

Одесская область — от 4 грн до 6 грн

Полтавская область — от 3 грн до 5 грн

Сумская область — от 2 грн до 4,5 грн

Тернопольская область — от 2 грн до 4 грн

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн

Хмельницкая область — от 2 грн до 5 грн

Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн

Черниговская область — от 2 грн до 4 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

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