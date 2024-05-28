Ціна за 1 г золота в Україні станом на 28 травня 2024 року

Золотий зливок у руці. Фото: nerdwallet.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото відіграє значну роль у світовій економіці з низки причин. Воно є засобом збереження капіталу, захищаючи заощадження від інфляції та фінансових потрясінь. Для урядів та центральних банків золото є важливим резервним активом. Також цей дорогоцінний метал широко використовується у промисловості, включаючи виготовлення електроніки, медичного обладнання та ювелірних виробів. Здача золота в ломбарди дозволяє швидко отримати гроші у разі потреби.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні наприкінці травня.

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Цікаві факти про золото

Символ Au, що позначає золото у періодичній таблиці елементів, походить від латинського слова aurum. Це слово має коріння в давньогрецькому aurē, що означає "світанок". У давнину золото асоціювалося зі світанком та сонячним світлом завдяки своєму блиску та яскравості.

З однієї золотої унції можна зробити лист площею 300 квадратних футів. Завдяки високій пластичності золота, його можна розкатувати в найтонші, майже прозорі, листи. Вони можуть набувати зеленувато-синього відтінку, оскільки цей метал інтенсивно відбиває червоні та жовті кольори.

Золото — один із найрідкісніших елементів на Землі. Його вміст у земній корі становить лише близько 4 частин на мільярд, що у 20 разів менше, ніж свинцю, та у 400 разів менше, ніж міді. Для порівняння, частка заліза у земній корі становить близько 5%, а алюмінію — приблизно 8%.

Багато геологів вважають, що більшість золота Землі має позаземне походження. На їхню думку, майже всі запаси золота на планеті з'явилися завдяки метеоритним дощам, що сталися понад два мільярди років тому. Ці метеорити, як стверджують вчені, утворилися внаслідок вибухів гігантських зірок

За всю історію людство видобуло близько 187 тисяч тонн золота, а загальний обсяг розвіданих запасів цього металу становить приблизно 244 тисячі тонн. Дивовижна стійкість золота до впливу навколишнього середовища та його здатність до переробки забезпечують довговічність цього металу.

Як найдорожче здати золото в ломбард

В Україні послуги ломбардів доступні кожній повнолітній людині, яка бажає отримати позику на свої золоті вироби або продати їх. Однак ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вони засновані виключно на вартості металу, не враховуючи роботи ювеліра, який створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але оцінюють їх лише за вагою золота. Проба виробу не має значення, оскільки співробітники ломбарду перевіряють якість металу дома.

Багато золотих виробів можна закласти в ломбард, але є винятки: самородки золота, зубопротези, дорогоцінні металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, золоті деталі з лабораторій та напівфабрикати для виготовлення ювелірних виробів.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, попередьте про це заздалегідь, щоб отримати вигіднішу пропозицію. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото у різних ломбардах можуть відрізнятись, тому перед продажем рекомендується порівняти пропозиції різних установ. Не забудьте взяти з собою паспорт для підтвердження повноліття.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 986,04 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 977,08 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 956,18 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 984,41 грн/грам.

375 проба: 1 108,57 грн/грам.

500 проба: 1 478,09 грн/грам.

583 проба: 1 723,45 грн/грам.

585 проба: 1 729,37 грн/грам.

750 проба: 2 217,14 грн/грам.

900 проба: 2 660,56 грн/грам.

916 проба: 2 707,86 грн/грам.

925 проба: 2 832,02 грн/грам.

958 проба: 2 531,40 грн/грам.

999 проба: 2 531,40 грн/грам.

999,9 проба: 2 639,74 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 965 грн/грам.

375 проба: 1 216,8 грн/грам.

500 проба: 1 644,25 грн/грам.

583 проба: 1 885,67 грн/грам.

585 проба: 1 889,17 грн/грам.

750 проба: 2 418,67 грн/грам.

900 проба: 3 008,5 грн/грам.

916 проба: 3 062,5 грн/грам.

958 проба: 3 294,33 грн/грам.

999 проба: 3 296,25 грн/грам.

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