Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 2 июня 2024 года

Выплавка металла. Фото: Bloomberg

В начале июня цены на лом латуни в Украине начали снижаться. Падение стоимости вызвано уменьшением спроса на международных рынках и увеличением предложения вторсырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июне.

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Куда можно выгодно сдать латунь на лом

Выгодно сдать лом латуни можно в следующие места:

Пункты приема металлолома — ищите местные пункты, предлагающие конкурентные цены.

Металлургические предприятия — крупные предприятия часто имеют собственные пункты приема лома и могут предложить более высокую цену.

Специализированные компании — некоторые компании специализируются на приеме цветных металлов и могут предложить выгодные условия.

Онлайн-платформы и сервисы — используйте онлайн-сервисы для поиска лучших цен и условий сдачи латуни.

Всегда стоит сравнить несколько предложений, чтобы получить наиболее выгодную цену.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в июне

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 150 грн;

Винницкая область — от 130 до 165 грн;

Волынская область — от 120 до 140 грн;

Днепропетровская область — от 110 до 135 грн;

Житомирская область — от 110 до 140 грн;

Закарпатская область — от 110 до 145 грн;

Запорожская область — от 120 до 150 грн;

Ивано-Франковская область — от 120 до 140 грн;

Кировоградская область — от 100 до 135 грн;

Львовская область — от 110 до 145 грн;

Николаевская область — от 120 до 140 грн;

Одесская область — от 120 до 160 грн;

Полтавская область — от 130 до 160 грн;

Ровенская область — от 120 до 140 грн;

Сумская область — от 105 до 125 грн;

Тернопольская область — от 105 до 130 грн;

Харьковская область — от 120 до 140 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 145 грн;

Черкасская область — от 120 до 160 грн;

Черновицкая область — от 110 до 130 грн;

Черниговская область — от 100 до 110 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, чермет и алюминий.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.