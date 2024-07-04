Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 4 липня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

На початку липня ціни на брухт латуні в Україні зазнали помірного зниження. Хоча пропозиція металу на ринку трохи зросла, попит з боку переробників залишається стабільним, що утримує ціни на відносно невеликому рівні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у липні.

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За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Куди можна вигідно здати брухт латуні

Найдорожче латунь приймають у спеціалізованих вторсировинних підприємствах або металургійних заводах, де є високий попит на цей матеріал і відповідні технології для його переробки. Такі підприємства часто пропонують кращі ціни за метал в порівнянні з малими металобрухтовими пунктами. Також варто враховувати, що ціни можуть змінюватися в залежності від регіону, поточного попиту на ринку та якості самого матеріалу.

Тому, якщо ви плануєте здати брухт латуні, спочатку потрібно дослідити ринок металобрухту та вторсировинних підприємств у вашому регіоні. Порівняйте ціни та умови прийому у різних місцях, щоб знайти найвигіднішу пропозицію. Також обов'язково зверніть увагу на якість та чистоту брухту латуні, яку ви здаєте. Чим вища якість матеріалу, тим ймовірніше, що ви отримаєте кращу ціну за нього.

Збираючи всю необхідну інформацію і ретельно плануючи процес здачі брухту латуні, ви зможете максимізувати ваші прибутки та зробити цей процес якомога ефективнішим.

Ціни на латунь в Україні у липні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 110 до 140 грн;

Вінницька область — від 110 до 130 грн;

Волинська область — від 110 до 130 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 140 грн;

Житомирська область — від 110 до 130 грн;

Закарпатська область — від 120 до 145 грн;

Запорізька область — від 130 до 155 грн;

Івано-Франківська область — від 130 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 120 до 140 грн;

Львівська область — від 135 до 160 грн;

Миколаївська область — від 140 до 165 грн;

Одеська область — від 130 до 160 грн;

Полтавська область — від 130 до 150 грн;

Рівненська область — від 135 до 150 грн;

Сумська область — від 120 до 140 грн;

Тернопільська область — від 120 до 145 грн;

Харківська область — від 130 до 150 грн;

Хмельницька область — від 135 до 150 грн;

Черкаська область — від 125 до 150 грн;

Чернівецька область — від 120 до 145 грн;

Чернігівська область — від 120 до 145 грн.

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