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Ціни на алюміній наприкінці червня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

3 липня 2024 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 3 липня 2024 року
Відливання металу. Фото: rapidcastings.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Здавання алюмінію в пункти приймання вторинної сировини є сучасним методом, що сприяє охороні навколишнього середовища. Переробка цього металу приносить значні переваги як для природи, так і для суспільства. Вона сприяє зниженню використання природних ресурсів та зменшенню викидів парникових газів в атмосферу. До того ж переробка алюмінію вигідна з погляду фінансів, адже за цей метал на пунктах приймання брухту платять досить високу ціну.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 3 липня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній дуже пластичний метал. Він також має низьку температуру плавлення та низьку щільність. Найм'якіша форма сталі має лише 50% пластичності алюмінію. Тому його можна з легкістю використовувати в будь-чому, від автомобільних деталей до кухонного приладдя. Алюмінієві сплави виготовляються з використанням таких елементів, як мідь, цинк, магній, кремній або марганець для покращення властивостей металу. 

Алюміній можна переробляти нескінченно, це один із небагатьох матеріалів, який окупає вартість власного збору. Фактично, 75% всього колись виробленого алюмінію все ще перебуває в обігу, і для його переробки потрібно всього 5% енергії, необхідної для первинного виробництва металу. Він також зберігає свої фізичні властивості нескінченно довго.

Світове виробництво алюмінію складає близько 40 млн тонн на рік. Переробка алюмінієвих виробів вводить в обіг приблизно таку саму кількість металу.

Крім того, що цей метал легкий, він також дуже жаростійкий. Для того, щоб розплавити алюміній з твердого стану в рідкий, потрібно понад 660 градусів за Цельсієм. Природне оксидне покриття на поверхні цього металу перешкоджає реакції з атмосферним повітрям, сприяючи тим самим його високої стійкості до горіння.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема до металургії. Однак він підкреслює, що реальні інвестиції у відновлення української металургії стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у червні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 65 грн;

Вінницька область — від 50 до 75 грн;

Волинська область — 50 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;

Житомирська область — від 50 до 65 грн;

Закарпатська область — від 50 до 60 грн;

Запорізька область — від 40 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 75 грн;

Львівська область — від 40 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 40 до 70 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 40 до 55 грн;

Сумська область — від 40 до 50 грн;

Тернопільська область  —  від 40 до 55 грн;

Харківська область —  від 50 до 80 грн;

Хмельницька область — від 40 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 60 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 40 до 50 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на золотолатунь та мідь.

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