Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 2 липня 2024 року

Виплавка металу. Фото: apnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це пластичний метал із червоно-жовтогарячим відтінком. Вона характеризується високою електропровідністю та теплопровідністю, стійкістю до корозії та легкістю обробки. Завдяки великій потребі у цьому металі від різних галузей, пункти приймання брухту із задоволенням приймають мідні вироби за вигідними цінами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у липні.

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Цікаві факти про мідь

Найстаріший металевий предмет, знайдений на Близькому Сході був зроблений з міді. Це було мале шило, датоване 5100 роком до нашої ери.

Американський пенні (монета номіналом в 1 цент) спочатку був зроблений із чистої міді. В наші дні він на 97,5% складається з цинку із тонкою мідною оболонкою.

На думку голландського історика Петера ван дер Крога, слово "мідь" має кілька коренів, багато з яких походять від латинського слова cuprum. Воно походить від фрази Cyprium aes, що означає "метал з Кіпру", оскільки велика частина міді, яка використовувалася на той час, добувалась на Кіпрі.

Антимікробні властивості міді зробили її популярним металом у медичній сфері. Декілька лікарень експериментували з покриттям часто використовуваних поверхонь, таких як поручні ліжок та кнопки виклику, міддю або мідними сплавами у спробі уповільнити поширення внутрішньолікарняних інфекцій. Мідь вбиває мікроби, втручаючись в електричний заряд клітинних мембран організмів.

У 1824 році британський учений Вільям Стерджен провів експеримент, в якому він обмотав голий мідний дріт навколо залізного стрижня у формі підкови та пропустив через нього електричний струм. В результаті залізо намагнітилося, і було створено перший електромагніт. Мідна електропроводка та електромагніти відіграли ключову роль у винаході телеграфу, а потім і телефону.

Як формуються ціни на метал в Україні

За словами економіста Андрія Новака, на сьогодні основними факторами, що впливають на вартість металу в Україні є логістика, а також ціни на енергоресурси та сировину (зокрема вугілля). При цьому логістика наразі займає від 20 до 25 відсотків собівартості продукції.

Експерт додав, що російське вторгнення болісно вдарило по металургійній промисловості України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — додав Новак.

Ціни на брухт міді в Україні у червні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 2 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 260 грн;

Вінницька область — від 200 до 230 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;

Житомирська область — від 170 до 200 грн;

Закарпатська область — від 180 до 210 грн;

Запорізька область — від 210 до 240 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 210 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 210 грн;

Львівська область — від 190 до 210 грн;

Миколаївська область — від 190 до 240 грн;

Одеська область — від 200 до 260 грн;

Полтавська область — від 180 до 240 грн;

Сумська область — від 180 до 215 грн;

Тернопільська область — від 180 до 200 грн;

Харківська область — від 200 до 260 грн;

Хмельницька область — від 210 до 245 грн;

Черкаська область — від 195 до 220 грн;

Чернівецька область — від 190 до 210 грн;

Чернігівська область — від 190 до 220 грн.

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