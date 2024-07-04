Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 4 июля 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

В начале июля цены на лом латуни в Украине испытали умеренное снижение. Хотя предложение металла на рынке немного выросло, спрос со стороны переработчиков остается стабильным, что удерживает цены на относительно небольшом уровне.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июле.

Читайте также:

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Куда можно выгодно сдать лом латуни

Дороже всего латунь принимают в специализированных вторсырьевых предприятиях или металлургических заводах, где есть высокий спрос на этот материал и соответствующие технологии для его переработки. Такие предприятия часто предлагают лучшие цены на металл по сравнению с малыми металлоломными пунктами. Также следует учитывать, что цены могут изменяться в зависимости от региона, текущего спроса на рынке и качества материала.

Поэтому, если вы планируете сдать лом латуни, сначала нужно исследовать рынок металлолома и вторсырьевых предприятий в вашем регионе. Сравните цены и условия приема в разных местах, чтобы найти самое выгодное предложение. Также обязательно обратите внимание на качество и чистоту лома латуни, которую вы сдаете. Чем выше качество материала, тем более вероятно, что вы получите лучшую цену за него.

Собирая всю необходимую информацию и тщательно планируя процесс сдачи лома латуни, вы сможете максимизировать ваши доходы и сделать этот процесс более эффективным.

Цены на латунь в Украине в июле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 110 до 140 грн;

Винницкая область — от 110 до 130 грн;

Волынская область — от 110 до 130 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 140 грн;

Житомирская область — от 110 до 130 грн;

Закарпатская область — от 120 до 145 грн;

Запорожская область — от 130 до 155 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;

Кировоградская область — от 120 до 140 грн;

Львовская область — от 135 до 160 грн;

Николаевская область — от 140 до 165 грн;

Одесская область — от 130 до 160 грн;

Полтавская область — от 130 до 150 грн;

Ровенская область — от 135 до 150 грн;

Сумская область — от 120 до 140 грн;

Тернопольская область — от 120 до 145 грн;

Харьковская область — от 130 до 150 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 150 грн;

Черкасская область — от 125 до 150 грн;

Черновицкая область — от 120 до 145 грн;

Черниговская область — от 120 до 145 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июле. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и медь.